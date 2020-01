Kurz se trijumfalno vratio na vlast, opet je najmlađi šef vlade na svijetu

Nakon točno 100 dana od parlamentarnih izbora održanih 29. rujna prošle godine, nova austrijska koalicijska vlada, prvi put sastavljena od Narodne stranke (ÖVP) i stranke Zelenih, u utorak je bečkom Hofburgu položila prisegu pred austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom.

Tim povijesnim činom, tridesettrogodišnji čelnik ÖVP-a, konzervativac Sebastian Kurz trijumfalno se ponovno vratio na vlast i po drugi put postao najmlađi kancelar u povijesti Austrije i najmlađi šef neke vlade u Europi i svijetu.

Austrijski predsjednik Van der Bellen, bivši čelnik Zelenih zaželio je novoj vladi puno uspjeha u radu. Pozvao je novu vladu da „poštuje ljudska prava i slobode, potisne vlastite interese u pozadinu, hrabro kroči u budućnost i misli na dolazeće generacije“ i radi u „crveno-bijelo-crvenom“ stilu (boje austrijske zastave) u korist svih Austrijanaca“.

Foto: Dragan Tatic/BKA

„Radite marljivo, mirno i savjesno“, apelirao je Van der Bellen na novu vladu dodavši:

„Dobili ste vlast u ruke. To je nužno i legitimno sredstvo politike. Ali vlast treba također kontrolu. Jer to je sredstvo služenja ljudima, jačanja liberalne demokracije te jačanja zajedništva u društvu i u Europi“. Napomenuo je da je demokracija „živahna“ i kako o tome treba voditi računa.

Zahvalio je dosadašnjoj austrijskog prijelaznoj tehnokratskoj vladi Austrije, na čelu s kancelarkom Brigitte Bierlein koju je od lipnja 2019. godine predvodila nakon raspada Kurzove tadašnje konzervativno-desničarske vlade narodnjaka (ÖVP) i krajnje desnice (FPÖ) Heinz-Christiana Strachea zbog korupcijskog skandala Ibiza, na „velikom doprinosu“ koji je dala za Republiku Austriju.

Vladinu politiku kabineta „Kurz II“, uz kancelara Kurza, predvodit će 14 ministara (uključujući potkancelara), te dva državna tajnika. Ukupno 12 tirkiznih narodnjaka i pet Zelenih. Narodnjaci su na izborima pobijedili s 37 posto, a Zeleni su dobili 14 posto glasova birača.

ÖVP u novoj vladi ima, uz kancelara Kurza i 10 ministara na čelu ključnih ministarstava, unutarnjih i vanjskih poslova, obrane, financija, ministarstva za Europu, integraciju, rada i obitelji, gospodarstva, obrazovanja i poljoprivrede, te jednog državnog tajnika za okoliš.

Popularan čelnik stranke Zelenih Werner Kogler (58) preuzeo je dužnost potkancelara i ministra državnih službenika i sporta, a njegovi Zeleni dobili su još tri daljnja resora, okoliš, energija, promet, tehnologija i inovacija kao jedan „mamutski“ resor, pravosuđe, i socijalnu skrb, te jednu državnu tajnicu za umjetnost i kulturu.

Uz to što je prvi put da su Zeleni ušli u saveznu vladu, političko-povijesne novine su i to da je to prva austrijska vlada s čak 53,3 posto žena, da je prosječna starost vlade samo 45 godina, da je u njoj prvi put ministrica iz migrantskih krugova odnosno rođena Tuzlanka, da je utemeljeno prvo Ministarstvo integracija te da je Narodna stranka moćnija nego ikada prije.

Nakon prisege savezni kancelar Kurz i članovi kabineta „Kurz II“ preuzeli su svoje resore u Saveznom kancelarstvu i ministarstvima od dosadašnje austrijske prijelazne tehnokratske vlade predvođene kancelarkom Brigitte Bierlein.

Kurzova konzervativno-desničarska vlada narodnjaka (ÖVP) i krajnje desnice (FPÖ) tadašnjeg čelnika i potkancelara Heinz-

Christiana Strachea raspala se je u svibnju 2019. godine zbog Stracheove umiješanosti u korupcijski skandal Ibiza. Strache je morao podnijeti ostavku, a Kurz je raspisao nove izbore i nekoliko dana kasnije mu je iskazano nepovjerenje u austrijskom parlamentu.

U utorak, nakon trijumfalnog povratka na vlast, Kurz mora svoj kabinet II u roku od osam dana predstaviti Nacionalnom vijeću austrijskog Parlamenta.