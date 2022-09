Kupa porasla za 7, Sava za 4,5 m u 48 sati, hitno se saniraju nasipi

Kiša koja bjesomučno pada od petka ubrzano podiže vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu pa su ceste u naseljima nizvodno od grada već poplavljene, a neke i zatvorene. U dva dana razine Kupe i Save narasle su i za više od 450 centimetara. Tijekom subote poslijepodne razina Kupe u gornjem toku ipak je počela lagano padati, ali na ozaljskom području i dalje je brzo rasla.

Postavljeni zečji nasipi

Mještani karlovačkih naselja uz Koranu i Mrežnicu, iako i vodostaji tih rijeka rastu, ne strahuju toliko s obzirom na to da su sagrađeni nasipi za obranu od poplava, ali zato stanovnici Vodostaja, Husja i ostalih naselja nizvodno od Karlovca strahuju od nabujale rijeke koja nosi naplavine iz Gorskog kotara te prima i nabujale vode Dobre, Mrežnice i Korane.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 16.09.2022., Brod na Kupi - Obilna kisa izazvala je podizanje vodostaja rijeke Kupe i njenih pritoka, koji su poplavili prometnice, kuce i vrtove u selima Kupske doline Kuzelj i Brod na Kupi. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Civilna zaštita Karlovca u tim naseljima počela je postavljati zečje nasipe, a neke su ceste zatvorene za promet. Postavljene su i vodene barijere na prometnici D 36 uz Kupu u Koritinji i uz nasip u karlovačkom predgrađu Brodarcima, sve u koordinaciji s Hrvatskim vodama.

U samo jednome danu u nekim područjima palo je i više od 100 litara kiše po četvornom metru, tako da se vodostaj Kupe u samo nekoliko sati podigao za nekoliko metara.

U 16 sati vodostaj Kupe kod Karlovca iznosio je 725 centimetara, a iz Hrvatskih su voda naveli da će vodeni val kroz grad proći u noći na nedjelju te da će iznositi oko 780 centimetara. U četvrtak je vodostaj bio 65 centimetara. Pri visini vodostaja od 750 centimetara proglašavaju se izvanredne mjere, a pri 830 centimetara proglašava se izvanredno stanje. Kupa je poplavila dijelove Žakanja, Kamanja i Ozlja te naselja Zorkovca i Levkušja. Riječ je uglavnom o poplavljenim dvorištima, podrumima, usjevima te nekim prometnicama.

Dobra je svoju snagu pokazala u središtu Ogulina gdje je prirodni sifon Đulin ponor ponovo pun vode koja se izlijeva gradom. Zbog nastalog stanja, glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed za izvanrednu dislokaciju vatrogasnih snaga iz Međimurske županije u Karlovačku županiju sa sedam vatrogasaca i tri vatrogasna vozila.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Golema količina padalina proteklih dana prouzročila je teškoće i u Sisačko-moslavačkoj županiji, no ondje problem nisu vodostaji rijeka nego bujice te oborinske vode koje su poplavile pojedina dvorišta i ušle u nekoliko kuća na sisačkom i petrinjskom području.

Za razliku od petka kada su vatrogasci u toj županiji imali više od stotinu intervencija, daleko najviše u Petrinji, današnji je dan bio mirniji. U petak su oborinske vode ušle u sisačku Srednju školu Viktorovac, a prijetile su i petrinjskoj Gimnastičkoj dvorani.

Iako se u toj županiji ne očekuju tako visoki vodostaji Kupe kao u Karlovcu, popravljaju se nasipi stradali u potresu na dvije lokacije kako bi bili spremni na nadolazeći vodeni val.

Kiša ne posustaje

- Kiša još ne prestaje, prognoze vodostaja za ovo područje su na početku, prije dva dana, bile dosta visoke pa smo krenuli sa zatvaranjem kritičnih točaka. Riječ je o dvije lokacije, najnižim točkama, gdje su nasipi stradali u potresu. Na desnom petrinjskom nasipu Kupe zatvaramo pripuste, neki su već zatvoreni i trebamo još zatvoriti Hrastelnicu. To su neke najniže točke. Prema sadašnjim prognozama, ne bi trebalo biti problema, no to što radimo bit će za neke kasnije situacije ako se prognoze vodostaja pogoršaju – rekla je Tatjana Dovranić Kardaš iz Hrvatskih voda, voditeljica Vodnogospodarske ispostave za mali sliv Banovinu.

Prema sadašnjim prognozama, vrh vodenog vala Kupe u Petrinji i Sisku bez problema će proći tim područjem.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

- Budu li vodostaji metar do metar i pol viši od sada predviđenih, onda će nam ti privremeni nasipi koje radimo dobro doći da budemo spremni – napominje Tatjana Dovranić Kardaš.

Za dvije referentne točke, Kupu u Farkašiću te Savu u Crncu, očekuje se visina vodenog vala u razini početka redovitih ili na krajnjem dijelu pripremnih mjera obrane od poplava. Inače, još od potresa vrijede proglašene izvanredne mjere obrane od poplava na ovom području, zbog stanja nasipa koji su oštećeni u potresu. Obnova tih nasipa traje od proljeća.

DHMZ najavljuje za sutra prekid oborina, a kako je najavljivano tijekom današnjeg dana, na Zavižanu je pao i prvi snijeg.

Na području Čazme i dalje se radi na sanaciji posljedica nevremena koje je pogodilo to područje 15. rujna. Ukupno 32 vatrogasca s 12 vatrogasnih vozila iz Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije te Grada Zagreba s domicilnim snagama rade na uklanjanju posljedica nevremena.

VIDEO> Raste vodostaj Kupe, vatrogasci upućeni u Karlovac na postavljanje barijera