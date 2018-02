Kujundžić ima još godinu dana za zakon o pobačaju

U Poljskoj uz ograničenja, u Švedskoj slobodno

Europska praksa koju prikupljaju u Ministarstvu zdravstva teško će im olakšati posao donošenja ovog zakona je se iskustva zemalja EU bitno razlikuju. U nas je tako pobačaj na zahtjev žene dosad bio dopušten do 10 – 12 tjedna trudnoće, kao i u nizu drugih država, ali velike su razlike u uvjetima pa je tako u Poljskoj pobačaj na zahtjev dopušten u slučaju silovanja, ugroženog života žene ili teških deformacija ploda te je prosvjedom spriječena njegova potpuna zabrana. U Švedskoj je to isključivo pravo žene bez dobne granice i do 18. tjedna trudnoće uz definirana pravila poput prethodnog savjetovanja sa socijalnim radnikom u pojedinim slučajevima.