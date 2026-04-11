Zbrka s naljepnicama i pet i pol godina nakon potresa: Mi smo mislili da vještak zna. Nije ni zagledavao što piše

I dok obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu traje, gotovo pet i pol godina nakon potresa obnova nekih objekata još nije ni počela. Posljednjih godinu dana i više s terena dolaze i mnoge primjedbe kako im se mijenja stupanj oštećenja objekta pa tako kuće od onih s crvenom naljepnicom, koja označava neupotrebljive objekte, postaju "žute" ili čak "zelene", uz poneke obrnute situacije. Stanari tako pet godina žive u privremenom smještaju jer su im pregledi kuća odredili status neupotrebljivog, da bi dodatni pregled godinama kasnije doveo do toga da je objekt u biti "neopasan" i da su mogli i mogu u njima živjeti. No, povjerenje ljudi, nakon tolikog proteka vremena od potresa, u takve nalaze nije veliko.

Sličan slučaj ima i obitelj Simić iz Topolovca kod Siska koja, ispalo je nakon potresa, živi u svojoj obiteljskoj kući u zoni likvefakcije koja se pojavila nakon potresa. Naime, taj pojam određuje gubitak čvrstoće tla uslijed pojave podzemnih voda, u ovom slučaju nakon potresa. Kuću su izgradili još 1986., potres je aktivirao taj problem, a još ne znaju, jer detaljnog ispitivanja tla nije bilo, jesu li, u slučaju nekih budućih potresa, u svojoj kući sigurni ili ne.

– U tome nam ne pomaže nimalo ni zavrzlama oko utvrđivanja u kakvom nam je stanju uopće kuća – rekla nam je Ines Simić. Nakon potresa, 29. prosinca 2020., prvi je pregled pokazao da je zgrada pretrpjela manja oštećenja i dobila zelenu naljepnicu (U2). No, zatim se pojavilo slijeganje tla. Zidovi su napukli, kao i temelji kuće, a pod u kuhinji slegnuo se nekoliko centimetara, potrgavši pločice i ostavivši udubljenje. U sve se to uvjerila i naša novinarska ekipa nakon što smo bili pozvani.

Na temelju tih oštećenja, drugi naknadni pregled u travnju 2024. odredio je njihovoj kući žutu naljepnicu s konstruktivnom obnovom (PN1). Na temelju toga, obitelj Simić za svoju je kuću pokrenula postupak za dodjelu novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu. Iako im je odmah HEP počeo otpisivati račune za struju, na temelju žute naljepnice i statusa PN1, ispostavit će se kako taj novi status njihove kuće, prelazak iz U2 u PN1 status, nije uveden u cijeli sustav pa je ispalo da se punih 15 mjeseci vodio postupak oko obnove, a da nisu ni u tom sustavu znali da je njihova kuća sa žutom naljepnicom.

U tih 15 mjeseci, sukladno postupku, na ključni pregled došao je i sudski vještak, koji je imao nalog za pregled kuće s U2 statusom. Unatoč karti koja potvrđuje likvefakciju tla, ali oko kojega nisu učinjena daljnja istraživanja tla, odradio je svoj pregled, ne znajući da je status kuće PN1 te u listopadu 2025. donio rješenje po kojem kuća ima mala oštećenja i dodijelio status objekta U1, ne spominjući ni likvefakciju ni oštećenja zidova.

– Mi smo mislili da vještak zna da je kuća s tzv. žutom naljepnicom, a sudski vještak je imao nalog za pregled kuće sa zelenom naljepnicom. Stoga, izgleda, nije ni zagledavao u ono što piše u prethodnom nalazu čiji je zaključak bio konstrukcijska obnova. Jer on u taj nalaz nije imao uvid. Mi smo na kraju zato izgubili pravo na konstrukcijsku obnovu, unatoč svim oštećenjima i posljedicama likvefakcije – govori nam Ines Simić koja se već mjesecima borila protiv te zavrzlame, ali uzalud jer je zadnji zaključak – da je s kućom sve u redu i da su potrebni tek mali popravci.

'Manja oštećenja'

Doduše, deset dana nakon pregleda sudskog vještaka priznaju ipak pojavu likvefakcije, ali status objekta ostaje U1, uz manja oštećenja.

– I taj je zaključak donesen i proveden, odbivši sve naše žalbe, unatoč tome što su nam u prosincu 2025. priznali kako nemaju u bazi žutu naljepnicu naše kuće i da u bazi nije upisan bio PN1 status našeg objekta. Mislimo da bi, u tom slučaju, i sudski vještak imao drugačiji pristup kući – kazuje Ines Simić. Obitelj Simić sada je pokrenula sudske postupke kako bi osporili te nalaze i dokazali oštećenja kuće izazvana potresom, a koja su nekoć bila ocijenjena tolikima da je bila potrebna konstruktivna obnova kuće.

Poslali smo upit Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koje se nije očitovalo o tome što pravi status objekta nije bio u bazi barem 15 mjeseci, no ističu kako je, unatoč svemu, proveden zakonski postupak sukladno struci te da su za kuću utvrđena manja oštećenja koja spadaju u nekonstrukcijsku obnovu.

– Tijekom postupka zaprimljena su oprečna stručna mišljenja ovlaštenih inženjera građevinarstva, zbog čega je, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, zatraženo neovisno stručno mišljenje znanstvene zajednice. Na temelju stručnog mišljenja Sveučilišta u Splitu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije od 16. listopada 2025., utvrđeno je da je predmetna građevina pretrpjela oštećenje stupnja I (blago oštećenje prema EMS‐98), s ocjenom uporabljivosti U1 – uporabljiva građevina uz manja oštećenja. Preporučena je provedba nekonstrukcijske obnove u okviru organizirane obnove. Na prigovor stranke, Sveučilište je ostalo pri danoj ocjeni – poručili su iz Ministarstva.