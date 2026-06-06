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NA KOSOVU IZBORI KRIZU SAMO REPRODUCIRAJU

Sutrašnji izvanredni parlamentarni izbori peti su kosovski izbori u zadnjih 16 mjeseci

Autor
Hassan Haidar Diab
06.06.2026.
u 21:58

Hoće li veću podršku dobiti narativ 'dovršetka državnog projekta' ili 'prozapadnog centra'

Sutrašnji prijevremeni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se u ozračju dugotrajne institucionalne krize, učestalih izbornih ciklusa i izražene političke polarizacije. Riječ je o trećem izbornom ciklusu u relativno kratkom razdoblju, što dodatno potvrđuje strukturnu nestabilnost političkog sustava te poteškoće u formiranju stabilnih parlamentarnih većina. Ujedno, riječ je o petom izbornom procesu u posljednjih 16 mjeseci, uključujući i lokalne izbore. Neuspjeh u izboru predsjednika Kosova zbog nedostatka dvotrećinske većine u Skupštini produbljuje institucionalnu krizu, jača blokadu vlasti i oporbe, slabi legitimitet institucija te povećava rizik dugotrajne političke nestabilnosti i novih izbornih ciklusa. U takvim okolnostima premijer Albin Kurti nastoji retorikom prebaciti odgovornost na oporbu, tvrdeći da su novi izbori potrebni jer Kosovo "mora dobiti novu oporbu". Međutim, takav pristup može dodatno oslabiti demokratsku političku kulturu, jer sugerira da bi izborni proces trebao služiti preoblikovanju političkih protivnika, a ne ponajprije izražavanju volje birača. Izbori raspisani za 7. lipnja na Kosovu sve se manje promatraju kao standardni demokratski ciklus, a sve više kao politički prijelom koji nadilazi uobičajenu logiku vlast – opozicija. U analitičkim krugovima i dijelu kosovskih medija sve je prisutnija teza da zemlja ulazi u fazu u kojoj se ne natječu samo političke stranke, nego dvije različite interpretacije državnosti, suvereniteta i političke legitimacije.

Ključne riječi
Albin Kurti parlamentarni izbori Kosovo kriza Izbori

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