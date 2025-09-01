Kruzer udario most, zaglavio na građevinskoj skeli

Kruzer u vlasništvu švicarske brodarske tvrtke “Viva Cruises”, koji može primiti 190 putnika, udario je u ponedjeljak poslijepodne u željeznički most Ostbahn, na Dunavu u Beču. Most je u vlasništvu austrijskih saveznih željeznica (ÖBB), koje su odmah provele početne preglede na licu mjesta. Prema prvim informacijama, koje je medijima potvrdio ÖBB “most je neoštećen i već je pregledan”.

"Željeznički promet mostom, ispod kojeg teče rijeka Dunav i u kojeg je udario kruzer, samo nakratko bio prekinut zbog pregleda željezničkog mosta. Međutim budući da nije pronađeno nikakvo oštećenje, promet je opet brzo otvoren. Nije bilo ozlijeđenih", istakao je isti izvor.

Prema priopćenju ÖBB-a, brod se zaglavio na građevinskoj skeli postavljenoj na mostu. Policija je potvrdila nezgodu navedenog broda na Dunavu i potvrdila da nije bilo prijava da ima ozlijeđenih osoba.