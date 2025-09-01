Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NEOBIČNA NESREĆA

Kruzer udario most, zaglavio na građevinskoj skeli

Ilustracija
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Snježana Herak
01.09.2025.
u 16:52

Policija je potvrdila nezgodu navedenog broda na Dunavu i potvrdila da nije bilo prijava da ima ozlijeđenih osoba

Kruzer u vlasništvu švicarske brodarske tvrtke “Viva Cruises”, koji može primiti 190 putnika, udario je u ponedjeljak poslijepodne u željeznički most Ostbahn, na Dunavu u Beču. Most je u vlasništvu austrijskih saveznih željeznica (ÖBB), koje su odmah provele početne preglede na licu mjesta. Prema prvim informacijama, koje je medijima potvrdio ÖBB “most je neoštećen i već je pregledan”.

"Željeznički promet mostom, ispod kojeg teče rijeka Dunav i u kojeg je udario kruzer, samo nakratko bio prekinut zbog pregleda željezničkog mosta. Međutim budući da nije pronađeno nikakvo oštećenje, promet je opet brzo otvoren. Nije bilo ozlijeđenih", istakao je isti izvor.

Prema priopćenju ÖBB-a, brod se zaglavio na građevinskoj skeli postavljenoj na mostu. Policija je potvrdila nezgodu navedenog broda na Dunavu i potvrdila da nije bilo prijava da ima ozlijeđenih osoba.

Mehaničari ih obožavaju jer se stalno kvare: Ovih 5 popularnih SUV vozila moglo bi vas doslovno odvesti u bankrot
Ilustracija
1/11
Ključne riječi
Austrija nesreća kruzer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još