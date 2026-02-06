Naši Portali
Boris Beck

Vezir i sultan na Trgu bana Jelačića: politička lekcija iz starog priručnika

06.02.2026. u 14:23

U priči narod nije pjevao Čavoglave, pa ne znamo kako bi vlast reagirala, ali pretpostavljam da bi vezir i u tome stisnuo, a sultan popustio

Priča se da je vezir svakoga dana dolazio sultanu s izvješćem o stanju nacije, i to uvijek zabrinut. Kada bi ga vladar pitao kako su njegovi podanici, vezir bi odgovarao da situacija ne valja jer stalno prigovaraju i rogobore. Stisni ih jače – bio je redovni odgovor. No jednoga dana vezir je došao veseo i izvijestio sultana da je sve u redu te da je narod ušutio. Ajme, ne valja, skočio je sultan, brzo popuštaj. U priči narod nije pjevao Čavoglave, pa ne znamo kako bi vlast reagirala, ali pretpostavljam da bi vezir i u tome stisnuo, a sultan popustio. Vezir, pardon, Tomašević, bio je prošle godine stisnuo oko koncerta na Hipodromu 13. lipnja, na Svetog Antu, pa je poslije popustio, ali s predugim oklijevanjem, tako da je koncert 5. srpnja dosegnuo titanske razmjere; onda je popustio i za Arenu 26. prosinca, ali je stisnuo za 27. i nastavio stiskati sve do dočeka rukometaša na Trgu, ali tada je sultan, pardon, Plenković, pustio.

NA
naravno
14:39 06.02.2026.

da, sad ovako, sad onako .. i na kraju je zbunjen

