Vezir i sultan na Trgu bana Jelačića: politička lekcija iz starog priručnika

Priča se da je vezir svakoga dana dolazio sultanu s izvješćem o stanju nacije, i to uvijek zabrinut. Kada bi ga vladar pitao kako su njegovi podanici, vezir bi odgovarao da situacija ne valja jer stalno prigovaraju i rogobore. Stisni ih jače – bio je redovni odgovor. No jednoga dana vezir je došao veseo i izvijestio sultana da je sve u redu te da je narod ušutio. Ajme, ne valja, skočio je sultan, brzo popuštaj. U priči narod nije pjevao Čavoglave, pa ne znamo kako bi vlast reagirala, ali pretpostavljam da bi vezir i u tome stisnuo, a sultan popustio. Vezir, pardon, Tomašević, bio je prošle godine stisnuo oko koncerta na Hipodromu 13. lipnja, na Svetog Antu, pa je poslije popustio, ali s predugim oklijevanjem, tako da je koncert 5. srpnja dosegnuo titanske razmjere; onda je popustio i za Arenu 26. prosinca, ali je stisnuo za 27. i nastavio stiskati sve do dočeka rukometaša na Trgu, ali tada je sultan, pardon, Plenković, pustio.
U priči narod nije pjevao Čavoglave, pa ne znamo kako bi vlast reagirala, ali pretpostavljam da bi vezir i u tome stisnuo, a sultan popustio
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
FOTO Znate li da kroz Hrvatsku protječe najhladnija rijeka na svijetu, evo o kojoj je riječ
Hrvat otkrio pravu istinu o životu u Njemačkoj: 'Doma sam živčan nakon dva dana, a ovdje...'
Mile Kekin prihvaća izazov: Nisam mislio da ću to ikada reći, ali premijer Plenković je u pravu
Želite prijaviti greške?
Hrabra Hrvatska pružila odličan otpor malonogometnoj velesili i pokazala da pripada europskom vrhu
Musk na ispitivanju zbog propagiranja krajnje desnice i pedofilije na X-u
Kreće nova era nuklearnog naoružavanja: Dvije najveće sile bez ikakvog ograničenja
Lani se vratilo od 15 do 20 tisuća naših ljudi, fokus nam je na povratku iseljenika
Još iz kategorije
Epsteinovi dosjei razotkrili moralni ponor elita i doveli Trumpa pred Rubikon
Kao što znamo, krajem prošle godine američki su Kongres i predsjednik Trump potpisali zakon kojim se na uvid javnosti stavlja gotovo šest milijuna stranica dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, notornim pedofilom i trgovcem seksualnim robljem
Nova poskupljenja turističkih usluga papreno su skupe greške
Na državne financije, s planom prihoda od oko 36 i rashoda od zamalo 40 milijardi eura, itekako blagotvorno utječe turističkih 15 milijardi eura
Slovenija je još jednom povukla civilizacijsku crtu između sebe i ostatka regije
Ustavni suci potvrdom presude strijeljanome generalu Rupniku poslali su jasnu poruku da u Sloveniji nema mjesta reviziji povijesti u korist kvislinških režima
Zašto Čavoglave baš nikom na Trgu nisu falile - osim razočaranom Tomaševiću?
Iz Tomaševićeve sljedbe poručuju da su rukometaši trebali doći na doček na Trg bez obzira tko će pjevati - s Thompsonom ili bez njega - i pozdraviti se s navijačima. Zašto onda na koncu nisu oni sami poslušali vlastiti savjet te došli na Trg bez obzira tko pjevao - s Thompsonom ili bez njega?
Dagur Sigurðsson – iz zemlje vatre i leda u zemlju podjela i 'beda'
Čovjek se iz male, ali povezane zajednice koja njeguje uzajamnu podršku doselio u zajednicu koja se valja u kaljuži Drugog svjetskog rata 80 godina nakon njegova svršetka
Plenković nije odustao od ideje da se za godinu dana otvori čelno mjesto u EU
Plenković je obrazlagao da će za 2,5 godine od tada pučani još osnažiti (u Njemačkoj, primjerice) te da treba računati da Costa nakon jednog 2,5-godišnjeg mandata ne mora nužno dobiti produljenje na još 2,5 godine
Mijenjaju se pozornice i pozeri, a nepovjerenje u elite ostaje
Odmah nakon odluke premijera Andreja Plenkovića da se rukometašima na Trgu bana Jelačića ima postaviti bina, uvesti struja i dovesti MPT, SDP je objavio da prekida sve daljnje pregovore vezane uz izbor troje sudaca Ustavnog suda
Želimo li jači EU, nacionalne države dobit će drukčiju ulogu
Hoćemo li da nam EU, možda i na štetu lokalnih političkih elita, pruža više sigurnosti i blagostanja, ili su nam nacionalne države tako važne da ih ne želimo ni na koji način promijeniti?
Trideset tri godine nakon tužaljke iz Philadelphije, Bruce Springsteen pjeva srdžbu s ledenih i krvavih ulica Minneapolisa
Obračun velikog Bossa i Trumpa kao poludjelog kralja na čelu slobodnog svijeta tek je počeo
da, sad ovako, sad onako .. i na kraju je zbunjen