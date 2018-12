Krenuli najveći dočeci Nove godine: Toranj u Aucklandu 'eksplodirao' od vatrometa

Danas se diljem svijeta ispraća 2018. i dočekuje 2019. godina. U iduću godinu već su ušli građani nekih zemalja, ovisno o vremenskim zonama.

Ovdje možete pratiti prijenose dočeka u velikim gradovima u svijetu:

Nova godina među prvima je proslavljena u otočnim državama Samoa i Kiribati, a potom i u Novom Zelandu. U Aucklandu je toranj "eksplodirao" od spektakularnog vatrometa.

Three, two, one... Happy New Year New Zealand 🎉!



Auckland kicks off 2019 celebrations with fireworks display.



Follow #NewYearsEve celebrations live on Sky News Facebook, Twitter and here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/tUvigEkbFg — Sky News (@SkyNews) December 31, 2018

Happy New Year to all my friends and followers. We are in Palmerston North, New Zealand. Celebrating the date hours before you😄 pic.twitter.com/VobgZ7bTvo — John Caplin (@johncaplin) December 31, 2018

Uslijedila je Australija. U Sydneyu su se tisuće okupile u luci kako bi gledale vatromet, unatoč lošem vremenu s olujnim pljuskovima.

When #NewYear 2019 Starts Around the World (Ug time- Today)

✅ 1pm - Samoa & Christmas Island/Kiribati 🇼🇸

✅ 2pm - New Zealand 🇳🇿

✅ 4pm - Sydney 🇦🇺

✅ 6pm - Japan 🇯🇵https://t.co/kNhRVCTKQs pic.twitter.com/wOrWI8mJOI — Louis Jadwong (@Jadwong) December 31, 2018

