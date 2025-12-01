Kremlj tvrdi: Osvojili smo Pokrovsk

Ruska vojska zauzela je ukrajinski rudarski grad Pokrovsk u istočnoj regiji Donjeck, koji je bio pod napadima oko godinu dana, rekao je u ponedjeljak novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten. Nije bilo potvrde iz Kijeva. Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansk u susjednom Harkivu.

Tvrdnje se nisu mogle neovisno provjeriti, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij tijekom posjeta Parizu rekao da se i dalje vode intenzivne borbe oko Pokrovska i u Harkivu. Promatrači sugeriraju da bi ruska objava vojnih osvajanja mogla biti tempirana prije očekivanog posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi u utorak, dok Kremlj nastoji pokazati napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.