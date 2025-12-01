Naši Portali
NAVODNO ZAUZELI DVA GRADA

Kremlj tvrdi: Osvojili smo Pokrovsk

FILE PHOTO: Ukrainian police officers try to persuade residents to evacuate in the frontline town of Pokrovsk
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
1/5
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
01.12.2025.
u 22:08

Tvrdnje se nisu mogle neovisno provjeriti, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij tijekom posjeta Parizu rekao da se i dalje vode intenzivne borbe oko Pokrovska i u Harkivu

Ruska vojska zauzela je ukrajinski rudarski grad Pokrovsk u istočnoj regiji Donjeck, koji je bio pod napadima oko godinu dana, rekao je u ponedjeljak novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten. Nije bilo potvrde iz Kijeva. Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansk u susjednom Harkivu.

Tvrdnje se nisu mogle neovisno provjeriti, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij tijekom posjeta Parizu rekao da se i dalje vode intenzivne borbe oko Pokrovska i u Harkivu. Promatrači sugeriraju da bi ruska objava vojnih osvajanja mogla biti tempirana prije očekivanog posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi u utorak, dok Kremlj nastoji pokazati napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.
Kremlj Pokrovsk Rusija Ukrajina

Komentara 4

Avatar AFUERA
AFUERA
22:18 01.12.2025.

Cuj zauzeli pokrovsk,ja mislio to je samo ruska propaganda

Avatar Dub
Dub
23:41 01.12.2025.

Hahaha sad ce ona proljetna jos malo...

KA
KaNiDora
23:23 01.12.2025.

laži laži ... koji puta ste osvojili Pokrovsk? I to naravno serboslavi odmah prenose

