Kreće nova runda pregovora: Na ponovljeni natječaj za Ustavni sud pristiglo čak 17 kandidatura

Hoće li Ustavni sud raditi u krnjem sastavu ili će ipak dobiti tri nova ustavna suca pitanje je koje se ponovno vraća u fokus. Naime, na ponovljeni javni poziv za ustavne suce koji je raspisan sredinom prošlog mjeseca pristiglo je ukupno 17 kandidatura, a Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav sutra će na sjednici utvrditi i konačnu listu kandidata za ustavne suce.

Podatak da se na ponovljeni natječaj javilo čak 17 kandidata zanimljiviji je kada se zna da je na prošli javni poziv pristiglo ukupno 14 kandidatura od kojih tek jedna nije zadovoljavala sve uvjete natječaja pa je za očekivati kako će vladajući i oporba ovog puta imati još veću mogućnost izbora novih kandidata za popunjavanje tri prazna mjesta u Ustavnom sudu oko kojih će pokušati postići dogovor.

Među pristiglim prijavama je i šest poznatih imena, odnosno kandidata koji su se javili i na prošli javni poziv, među kojima i Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanac, troje kandidata koje je HDZ prije mjesec dana samoinicijativno i predložio za ustavne suce, ali koji na glasanju nisu dobili potrebnu dvotrećinsku većinu jer oko njih nije u konačnici bio ni postignut dogovor između HDZ-a i lijeve oporbe. Među "ponavljačima" su i Ljiljana Stipišić, Željko Matijašec te Oliver Mittermayer, a u Ustavni sud, neslužbeno doznajemo, žele još i osječki pravnik Vladimir Šplajt, profesor Pravnom fakultet u Osijeku Mario Vinković, Nevena Aljinović s Katedre za pravne znanosti u forenzici Sveučilišta u Splitu kao i pravnice Branka Horvat Genzić i Mila Mikecin Mišetić koje su kandidatkinje za ustavne sutkinje bile i 2016. godine te koje su podnijele tužbe protiv Hrvatske Europskom sudu za ljudska prava jer su imena kandidata koji će biti predloženi bila poznata i prije objave javnog poziva za ustavne suce. Među novim kandidatima je i profesorica ica ustavnog prava u Zagrebu Ana Vuković Horvat, bivši potpredsjednik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Davorin Ivanjek, sudac Jadranko Jug, Mirko Klarić s Pravnog fakulteta u Splitu te Tunjica Petrašević i Branka Rešetar, oboje s Pravnog fakulteta u Osijeku.

Nakon što saborski Odbor utvrdi danas listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete bit će zanimljivo vidjeti i u kojem će se vremenu ovog puta provesti cijela procedura. Odnosno, koliko se doista smatra opasnim što Ustavni sud radi u krnjem sastavu. Lista kandidata na prošlom javnom pozivu utvrđena je još u rujnu prošle godine i trebalo je proći mjesec i pol dana da se kandidati koji su se prijavili i saslušaju u Saboru na matičnom, odboru. Potom je trebalo proći još više od mjesec dana da pregovori između vladajućih i opozicije započnu.

Hoće li se i ovog puta odugovlačiti ili će se vladajući požuriti s procedurom tek će se vidjeti. Kao što će se vidjeti i hoće li i ovog puta biti posebnih "situacija" koje bi mogle opteretiti pregovore kao što je kod prošlog javnog natječaja pregovore opteretilo povezivanje dva potpuno različita izbora, izbor trojice ustavnih sudaca s izborom predsjednika Vrhovnog suda od čega je HDZ na kraju ipak odustao. Obzirom da je među novim prijavama i troje kandidata za ustavne suce koje je HDZ već predložio kao i Željko Matijašec koji je isto tako slovio kao jedan od HDZ-ovih kandidata za vrijeme pregovora ostaje za vidjeti i hoće li HDZ i dalje inzistirati na istim imenima ili će doći do promjene.