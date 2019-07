Kreće isplata povrata poreza: 522.000 građana čeka 934 milijuna kuna

Ministar financija Zdravko Marić najavio je u srijedu da će Porezna uprava od sutra započeti s povratom poreza na dohodak građanima, od kojih bi većina trebala biti isplaćena do prve polovine kolovoza.

Po riječima Marića, svima koji su dobili rješenja o povratu poreza do 30. lipnja, a nakon roka od 30 dana za korekcije i žalbe, od sutra kreće isplata povrata poreza, kao što je to bio slučaj i protekle dvije godine. Ministar, koji je to najavio nakon sjednice Savjeta za privatizaciju Ine, očekuje da se do prve polovine kolovoza većina tih povrata isplati građanima.

I ove godine za oko 600 tisuća građana proveden je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2018. godinu. Zadnji je dan za predaju godišnjih prijava poreza na dohodak bio 28. veljače, a to je i rok u kojem građani za koje će se provoditi poseban postupak mogu Poreznoj upravi dostaviti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na obrascu ZPP-DOH, kao što su npr. prava na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu i sl.

Po podacima Porezne uprave od sredine veljače ove godine poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2017. godinu proveden je za ukupno 600.982 porezna obveznika. Većina tih građana, odnosno 522.277, ostvarila je pravo povrata više uplaćenog poreza i prireza porezu na dohodak i njima je tako vraćeno 934,7 milijuna kuna, dok su 63.044 građana trebala uplatiti oko 170,7 milijuna kuna.