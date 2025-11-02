Ekskluzivno: Prvi put za javnost otvorene Paulinske sobe vatikanskog arhiva gdje je i freska s prizorom krunidbe kralja Zvonimira

U povodu svete jubilejske 2025. godine prvi put u povijesti za posjetitelje Vatikanskih muzeja otvorene su i Paulinske sobe (Sale paoline), tri prostorije Vatikanskog apostolskog arhiva (koji se do 2019. zvao Vatikanski tajni arhiv) u kojima je postavljena izložba "Jubileji. Rijetki dokumenti iz vatikanskih zbirki" posvećena ranijim jubilejima. Izloženi su dragocjeni predmeti, među njima i originalna bula pape Bonifacija VIII. o proglašenju prvog jubileja 1300. godine, a pozornost većine posjetitelja privlače uobičajeni klesarski alati, poput čekića ili lopatica, koje su pape ili njihovi izaslanici koristili za otvaranje i zatvaranje svetih jubilejskih vrata na rimskim bazilikama. Kao i većina ostalih prostorija Apostolske palače u Vatikanu, i Paulinske sobe oslikane su freskama s prikazima povijesnih scena, njih ukupno 26, a podno jedne od njih u drugoj sobi po redu može se pročitati latinski natpis: "Demetrius Croatiae et Dalmatiae Dux a Gregorio VII. Pont. Max, per legatum regali titulo auctus annuum censum. B. Petro se soluturum promittit." Demetrius je, naravno, hrvatski kralj Zvonimir, koji se u izvorima spominje i pod imenima Dimitrije, Demetrije ili Dmitar. Natpis navodi da je, kao vladar Hrvatske i Dalmacije, uzvišen kraljevskim naslovom po legatu prosvećenika Grgura VII., te da je zauzvrat obećao godišnji danak svetom Petru.