Kovačević otkrio jednu zanimljivu stvar oko izbora novog pape: 'Sjetite se konklave na kojoj je izabran papa Franjo'

U studiju Večernji TV Petra Balija ugostila je glavnog urednika Hrvatske katoličke mreže Sinišu Kovačića koji je govorio o smrti pape Franje, njegovom pontifikatu kao i izboru novog pape. Kao višegodišnji novinar Kovačić je rekao kako su sve medijske kuće, s obzirom na godine pape Franje i činjenicu da je više od mjesec dana proveo u bolnici, bile „spremne“ za objavu da je papa preminuo ali i kako je unatoč tome ta vijest bila za sve šokantna jer je još za Uskrs papa bio s vjernicima. Prema njegovim riječima mediji su vrlo brzo prenijeli vijest o njegovoj smrti poslije čega se krenulo s objavom reakcija.

- Ta druga faza je bila drugačija od ranije jer se danas puno lakše može doći do sugovornika bez obzira gdje se on nalazio. Interes je svakako bio velik, ali je zato jako važno doći do relevantnih sugovornika koji mogu nešto reći o životu i radu pape Franje, kako se odvija konklava i slično. Kažem to jer ima puno onih čije izjave unose raznu buru u javnost pa čak i smrt pape koriste za manipulacije. Imamo razne primjere tome poput nekih etiketa, vrijednosnih sudova, ubacivanja klina između Katoličke crkve u Hrvatskoj i Vatikana, da Katolička crkva u Hrvatskoj nije bila dovoljno poslušna Vatikanu … - rekao je Kovačić.

Govoreći o pontifikatu pape Franje podsjetio ne na razne njegove odluke i djela po kojima je ostao upamćen među vjernicima. Podsjetio je i na njegovu izjavu kako mu je draža Crkva ranjena u nezgodi nego bolesna Crkva koja je zatvorena u sebe. Dodao je i kako se katolički nauk nije mijenjao, ali i da je papa unatoč tome bio zanimljiv, neposredan, vedrog duha da je čak na audijenciju doveo i cirkus. Na upit kako u vrijeme pontifikata pape Franje ipak nije došlo do kanonizacije Alojzija Stepinca kazao je kako su tu mnogi ljudi iz javnog života Hrvatske vršili javno pritisak na papu Franju i Vatikan da dođe do te kanonizacije s čime misli da su i pretjerali.

- Crkva ne funkcionira pod pritiskom javnosti, tu nema lobiranja i to može biti kontra produktivno – istakao je Kovačić. Na upit tko bi mogao biti nasljednik pape Franje i koji bi kardinal bio najbolji za Hrvatsku, kazao je kako je to neozbiljno prognozirati te da Crkvom upravlja Duh sveti.

- Tko u konklave ulazi kao papa najčešće izađe kao kardinal. Kardinali će, kada se zatvore u konklavu, moliti da izaberu najboljeg među sobom. Katolička crkva svakako ima problema, ali iza budućeg pape stoje pape koji su radili na jedinstvu crkve koja broji više od milijardu vjernika na svim kontinentima. Papa Franjo je jako dobro balansirao u svemu tome – rekao je Kovačić.

Međutim, zanimljivo je kako će među 135 kardinala koji će odlučivati o izboru novog pape biti 107 kardinala koje je imenovao upravo papa Franjo. Unatoč tome nitko ne može procijeniti tko bi mogao biti novi papa, a Kovačić je podsjetio i kako prije konklave na kojoj je izabran papa Franjo gotovo nitko nije niti znao za njega. Prema njegovim riječima na samoj konklavi nema lobiranja niti dogovaranja, ali mogu postojati neke osobne simpatije pri čemu kardinali između sebe možda već znaju tko bi želio i mogao se prihvatiti jedne takve dužnosti. U svemu tome treba znati i kako su kardinali iz Europe, koji biraju novog papu, danas manjina što također može utjecati na izbor.

I Kovačić je rekao kako u svim svojim putovanjima papa Franjo nije posjetio Hrvatsku te da je očigledno procijenio da ima neke druge prioritete gdje je posjećivao marginalne skupine tražeći da se mali čovjek u svojoj patnji i boli istakne u prvi plan.

- Najzanimljivije kod pape Franje mi je bilo kada je počeo „tvitati“ i kada je shvatio digitalnu ulicu prepunu mladih ljudi. To je bilo veliko njegovo iznenađenje ali i njegov sjajan potez. Osobno ću papu Franju pamtiti po želji da bude blizu čovjeka, da se približi svakom od nas opterećenim svakodnevnim grijesima pri čemu nije odbacivao nikoga. Govorio je da želi da se razoruža komunikacija jer smo svi postali jako oštri na jeziku kao i da nismo svjesni kakvo je to oružje i kakve duboke rane ostavlja – zaključio je Kovačić.