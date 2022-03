Kotromanović: To je definitivno ruska prijetnja BiH, tog bi veleposlanika zbog toga trebalo izbaciti iz države

Vojni analitičar Večernjeg lista Ante Kotromanović i danas je gostovao u našem studiju u emisiji koju je vodila novinarka Lana Kovačević. Komentirao je suprotne tvrdnje NATO-a i premijera Andreja Plenkovića oko toga je li dron, koji se srušio u Zagrebu, bio naoružan ili nije.

„Ja ipak više vjerujem našim službama i vjerujem da je glavni tajnik imao stariju informaciju, od prvih dana nakon događaja i prenio je novinarima. Sada znamo da je dron ipak bio naoružan, došao je iz smjera Ukrajine i Ukrajinci to ne žele priznati jer ispada kao da su nesposobni upravljati tom letjelicom. Jedino je čudno to naše komuniciranje oko drona, trebalo je pustiti vojne eksperte da dovrše istragu i onda tek javnost obavijestiti s pravim informacijama“, rekao je Kotromanović dodavši da Hrvatska sada nema puno mogućnosti reagiranja vezano uz taj dron i da je pravi problem ipak u NATO-u.

„Taj dron prošao je dvije zemlje članice NATO-a prije nas, kod njih proveo i više vremena nego kod nas. Mi i ne bismo mogli reagirati. Vidljiv je propust tog promatranja neba i obavještavanja daljnjeg i to nam mora sada biti lekcija. Mora se više posvetiti pozornosti boljem povezivanju između država članica i podjeli informacija radi brze reakcije. To NATO mora učiniti. Mislim i da tvrdnje NATO-a da su pratili letjelicu nisu točne jer vjerujem da bi reagirali. Rumunji, Mađari i mi smo u realnom vremenu morali informirati NATO zapovjedništvo radi odluke poput rušenja tog objekta, a to se nije dogodilo. Zračne snage moraju biti spremne za ovako nešto ubuduće“, komentirao je Kotromanović.

Osvrnuo se on i na ponudu ruskih pregovarača o tome da Ukrajina dobije neutralni status poput Austrije ili Švedske. Naime, glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski rekao je da Ukrajini nude da postane neutralna demilitarizirana zemlja poput Austrije ili Švedske koja će, unatoč neutralnosti, ipak imati kopnenu vojsku i mornaricu.

„Ukrajinska strana mjesecima i godinama prije ruske invazije trebala je postupati pametnije, s više takta. Znali su s kim imaju posla, znaju tko im je susjed i morali su se taktičnije ponašati. I Austrija je neutralna i ima unatoč tome dobre odnose s NATO-om. Dakle, mislim da je sada vrijeme za taj kompromis, da će Ukrajina sačuvati tu samostalnost, sačuvati svoju vojsku kao jamstvo svoje sigurnosti, ali da će se naći neko rješenje kojim bi Rusi bili zadovoljni. Sad je jasno i rečeno da Ukrajina ne može u NATO“, napominje Kotromanović koji ne vjeruje da Ukrajina ima mogućnosti izvoditi protuofenzive velikih razmjera u ovom sukobu, no da to ne znači da ne mogu nanositi ruskoj vojsci ozbiljne udarce.

„Realno, Ukrajina nema velike snage i pričuvu za ofenzivu širih razmjera, da recimo deblokiraju Harkiv ili odbace Ruse od Kijeva. Za to Ukrajina nema snage. Vjerojatno će se oni ograničiti na taktičke protunapade ograničenog dometa, a vidjeli smo i do sada nekoliko puta da to mogu raditi i da to uspješno rade. Dakle, na periferijama gradova i uništavanju manjih formacija. To rade uspješno, uništavaju cijele kolone, upadaju u pozadinu, destabiliziraju ruske linije opskrbe i napredovanja i nanose im znatnu štetu“, rekao je Kotromanović u studiju Večernjeg lista, ustvrdivši kako nema bitnijih promjena na samoj bojišnici.

„Nema nigdje dominacije. Ovo je sada neka pakt-pozicija s vrlo snažnom i dobrom obranom Ukrajinaca. Moja je procjena sada da će doći do jačeg intenziteta sukoba oko Kijeva, da će Rusi pojačati pritisak da završe pod svaku cijenu područje oko Mariupolja, da povežu i tu jedinice, iako su ih već povezali sjevernije. Masovno ruska snaga koristi balističke rakete i dronove, gađa kolone ukrajinske vojske, što su uspješno provodili i Ukrajinci u dubini ruske logistike. Pokušavaju tako stvoriti rupe u obrani ukrajinskih snaga“, dodaje Kotromanović koji je posjet poljskog, češkog i slovenskog premijera Kijevu ocijenio vrlo pozitivnim te snažnom porukom Ukrajincima kako neće biti ostavljeni na cjedilu i da će dobiti potporu i oružje i streljivo potrebno za kontinuitet obrane u idućem razdoblju.

Zabrinjavajućom je ocijenio izjavu ruskog veleposlanika u Sarajevu koji je rekao kako BiH ima pravo odlučiti hoće li postati članica NATO-a, ali da Rusija ima pravo reagirati sukladno svojim interesima.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL Ruski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov

„To je definitivno prijetnja BiH, tog bi veleposlanika zbog toga trebalo izbaciti iz države. To je nevjerojatna izjava. Jasna je prijetnja – imaš pravo na odabir, no ako krivo odabereš, računaj na rusku kaznu. Hoće li to tada značiti reakciju ruske vojske i one zločine koje vidimo u ukrajinskim gradovima sada? To je vrlo ozbiljna izjava“, zaključio je vojni analitičar Ante Kotromanović u studiju Večernjeg lista.

