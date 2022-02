Kotromanović: 'Rat tek počinje! Putina može zaustaviti samo jedna stvar, a to nisu pregovori'

U studiju Večernjeg lista u ponedjeljak je gostovao Ante Kotromanović, bivši ministar obrane RH s velikim operativnim iskustvom iz Domovinskog rata.

U svojstvu vojnog analitičara Večernjeg lista analizirao je najnovije informacije iz Ukrajine gdje peti dan traje ruska invazija.

Kako komentirate trenutno stanje u Ukrajini?

Intenzitet ruskog napada je pojačan. To je bilo očekivano budući da je Vladimir Putin shvatio da mu snage koje je poslao u Ukrajinu neće biti dostatne za okupaciju i osvajanje ukrajinskog teritorija. Čini mi se da su Rusi imali isplaniranu taktiku za sedam dana, ali već smo u petom danu agresije i izgleda da su ruske snage pomalo iscrpljene. Nisu postigli svoj glavni cilj, a to je spajanje snaga koje su nadirale s Krima sa snagama koje su došle s istoka, iz smjera Rusije. Jedino na taj način Putin je mogao "zarobiti" Ukrajinu. S druge strane, Ukrajinci pružaju herojski otpor Rusima. Uspjeli su se organizirati i posložiti, a imaju i visok moral što je izuzetno važna stavka. To znači da će zbog svega navedenoga Rusi ovih dana pojačati napade, slati još vojnika, a možda i koristiti nove taktike i oružja. Nažalost, mislim da će biti puno žrtava i krvavih obračuna.

Je li ta činjenica plaši Ukrajince?

Mislim da ne bi trebala. Oni naprosto nemaju izbora nego se braniti. Imaju snažan motiv i visok moral. Stvar u Ukrajini se pretvorila u pokret otpora. Ovdje se više ne bori vojska protiv vojske nego cjelokupni ukrajinski narod protiv ruske vojske. Mislim da Ukrajinci ovu bitku više ne mogu izgubiti, svjesni su da je u pitanju njihov opstanak kao suverene države. Osim toga važno je i da su SAD i EU napokon reagirali oštrim sankcijama ali i odlukom o naoružavanju Ukrajine. Posebno je tu važna Njemačka koja ima ogromne zalihe najmodernijeg oružja. Ukrajincima su sada najpotrebnija protuoklopna vozila kratkog i srednjeg dometa te protuzračna obrana kratkog i srednjeg dometa. Vrlo je važno da isporuka oružja krene što prije, jer ako bi Rusi kojim slučajem blokirali Kijev malo je vjerojatno da će se takve količine naoružanja isporučiti na vrijeme, a možda se uopće i ne isporuče.

Kako komentirate činjenicu da je Vladimir Putin ruskom ministru obrane naredio postavljanje nuklearnog oružja u pripravnost? I to samo dan prije pregovora s Ukrajinom u Bjelorusiji... Kako se uz takvu psihološku napetost uopće mogu održavati ikakvi pregovori koji bi išli u smjeru prekida rata?

Naravno da je teško pregovarati u takvim uvjetima, no ja bih rekao da je ovo tek prva etapa pregovara na nižim razinama. Ovaj rat će trajati jako dugo. Mislim da nitko nije očekivao da će danas biti išta dogovoreno. Osim toga, Putin nije čovjek s kojim se može pregovarati. Prekid rata leži u uspješnoj obrani ukrajinskog naroda i tjeranju ruskih snaga sa svog teritorija.

Prema posljednjim informacijama, rakete su tijekom ruskog napada na Kijev pogodile skladište nuklearnog otpada. Koliko je to opasno?

To je iznimno opasno i može se dogoditi humanitarna katastrofa. Međutim, Rusi će napraviti sve da bi ostvarili svoje ciljeve. Oni su takav narod, oni neće lako odustati, a to može biti opasno za cijeli svijet.

Rusiji je Zapad izrekao vrlo oštre sankcije. Kako će one utjecati na Ruse? Vidjeli smo da dosta Rusa na ulicama Moskve prosvjeduje protiv rata i traži prekid vatre, kako zbog mira tako i zbog sankcija koje bi mogle dotući cijeli ruski narod.

Nikome ne odgovara rat, on je jako skup i sa sobom nosi puno ljudskih žrtava. Putin u ovom trenutku ima veliku većinu naroda iza sebe, a prosvjedi koje spominjete tek su sporadični i on ih vrlo brzo uguši. Jedino ga narod može zaustaviti ako mu masovno okrene leđa ili pak oligarsi i milijarderi koji su siva eminencija Rusije. Ali u ovom trenutku ne postoje naznake da se to događa. Početak Putinova kraja bit će onaj trenutak kad ukrajinske snage uspješno obrane svoju državu i natjeraju Putina na povlačenje. Onda će Putin Rusima morati objasniti dupli poraz - ratni ali i ekonomski zbog nametnutih sankcija, a upravo te sankcije bi mogle potpuno uništiti Rusiju.

Kako komentirate na ulogu Izraela koji se nameće kao posrednik između Kijeva i Moskve?

Nije se ponudio samo Izrael nego i niz drugih država. Izrael igra pragmatično, balansira između dvije sile. Oni su povijesni saveznik Zapada ali u ovom trenutku s Rusijom jako dobro surađuju u Siriji.

