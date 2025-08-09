Naši Portali
KOSOVO: ŠEST MJESECI BEZ VLASTI

Kosovo i dalje bez vlade, parlament nije konstituiran ni iz više od 50 pokušaja

Autor
Hassan Haidar Diab
09.08.2025.
u 10:09

Srbijanski predsjednik Vučić zadovoljno trlja ruke jer mu takvo stanje jača narativ o 'propaloj državi'.

Politička scena Kosova od izbora održanih u veljači ove godine zapala je u duboku institucionalnu krizu, koja prijeti paralizom države i dodatnim pogoršanjem ionako narušenih odnosa s međunarodnim partnerima. Unatoč proteku gotovo šest mjeseci od parlamentarnih izbora, Skupština Kosova još nije konstituirana, što onemogućuje izbor predsjednika parlamenta, formiranje nove vlade i rješavanje nagomilanih unutarnjih i vanjskopolitičkih problema. Uzroci blokade višeslojni su i ukorijenjeni u dubokoj političkoj polarizaciji, strateškim kalkulacijama ključnih aktera i sve izraženijem nepovjerenju među strankama. Na izborima je pokret Samoopredjeljenje (Vetëvendosje) premijera Albina Kurtija ponovno osvojio relativnu većinu s 48 mandata, ali to je znatno slabije nego 2021., kada je imao natpolovičnu većinu. Takav rezultat otvorio je prostor za stvaranje alternativne većine bez Samoopredjeljenja. Demokratska partija Kosova (PDK) osvojila je 25 mandata, Demokratski savez Kosova (LDK) 21 mandat, a Alijansa za budućnost Kosova (AAK) 10 mandata. Preostala 23 mandata pripadaju manjinskim strankama, uključujući Srpsku listu (10 mandata) i ostale manjinske zajednice (13 mandata). Teoretski, PDK, LDK i AAK zajedno imaju 56 mandata, a uz podršku dijela manjinskih stranaka mogli bi formirati većinu. Međutim, u praksi, pokušaji da se ta većina politički ujedini pokazali su se neuspješnima.

Ključne riječi
Izbori i parlamentarna paraliza Samoopredjeljenje Institucionalna blokada Politička kriza Kosova

