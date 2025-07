Koraci prema snažnijoj i modernijoj vojsci do 2036.

Vlada je u Sabor, uz Strategiju obrane RH i Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga od 2025. do 2036. godine, jučer uputila na donošenje i izmjene Zakona o obrani te o službi u Oružanim snagama kojima se, među ostalim, ponovno uvodi obvezno temeljno vojno osposobljavanje.

Obuka na tri lokacije

– Smatramo da su ovi dokumenti i te kako potrebni s obzirom na bitno promijenjene globalne sigurnosne okolnosti. Hrvatska je 2008. suspendirala odluku o služenju vojnog roka, a na ovaj način, s dobro kalibriranim, prilagođenim temeljnim vojnim osposobljavanjem, stvaramo preduvjete da mlade generacije steknu vještine koje 17 ili 18 generacija nije steklo, a na taj način jačamo i snagu Hrvatske vojske – poručio je sa sjednice Vlade premijer Andrej Plenković.

Temeljno vojno osposobljavanje, koje će trajati dva mjeseca, trebalo bi započeti od siječnja 2026. godine. U vojnu se evidenciju upisuje državljanin RH kada navrši 18 godina, a na vojnu obuku ga se upućuje u kalendarskoj godini kada navršava 19 godina. Iznimno se mogu uputiti i novaci stariji od 19, a do 30. godine. Žene ne podliježu novačkoj obvezi, ali mogu dragovoljno pohađati temeljno vojno osposobljavanje. Dvomjesečna obuka provodit će se na tri lokacije – u vojarnama Knin, Slunj i Požega. Plan je obuhvatiti do pet naraštaja godišnje, odnosno do 800 ročnika po naraštaju, što bi bilo oko 4000 godišnje. Ako interes bude i veći, kapaciteti će se proširiti.

Ročnici će tijekom vojne obuke biti plaćeni 1100 euro neto mjesečno uz plaćene troškove prehrane, prijevoza, dopusta. Služenje se upisuje u radni staž, a zaposlenom ročniku prava iz radnog odnosa miruju i ne može dobiti otkaz zbog služenja vojnog osposobljavanja. Nezaposleni ročnici koji prođu obuku, pod jednakim uvjetima sa svima ostalima, imat će prednost pri zapošljavanju u tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne samouprave. Oni koji se pozovu na priziv savjesti morat će obuku služiti civilno, i to u dva modela – u Civilnoj zaštiti MUP-a ili u lokalnim jedinicama u mjestu prebivališta.

U Sabor su poslane i izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama RH kojima se određuje da će se u djelatnu vojnu službu primati i osobe koje imaju samo osnovnoškolsko obrazovanje, uz uvjet da do isteka prvog ugovora o vojničkoj službi završe srednjoškolsko obrazovanje. Usto, podiže se i dobna granica za dvije godine za ostanak u službi.

Dosegnuli zahtjev NATO-a

Vlada je donijela i Strategiju obrane RH, kao i Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga RH od 2025. do 2036. godine. – Naša je vizija osigurati snažne Oružane snage i pridonositi stabilnosti u sklopu NATO-a i EU, ali i samostalno – kazao je ministar obrane i potpredsjednik Vlade Ivan Anušić. Podsjetio je da je Hrvatska 2025. godine dosegnula zahtjev NATO-a za obrambenim izdvajanjima u najmanjem iznosu od dva posto BDP-a. – Vlada je već postavila cilj da do 2027. obrambena izdvajanja dosegnu najmanje 2,5 posto BDP-a, a do 2030. i tri posto BDP-a – dodao je ministar.