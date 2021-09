Trebaju li se neprijavljeni podstanari bojati popisivača: 'Mi smo statistika, nismo MUP'

Započela je prva faza popisa stanovništva u kojoj se građani sami popisuju putem sustava e-Građani. Od 27. rujna, na teren će krenuti popisivači koji će popisivanje provoditi intervjuima sa stanovništvom. Do 17. listopada popisat će sve jedinice koje to nije učinile same, u prvoj digitalnoj fazi. S obzirom na to da će popisivači obilaziti stanove, otkriveno je hoće li prijaviti policiji ako netko od podstanara živi ilegalno, odnosno bez prijavljenog boravišta.

- Mi smo statistika, nismo MUP. Nas zanima samo gdje osoba boravi i u kakvom kućanstvu - kazao je glavni koordinator za popis stanovništva Damir Plesac za Dnevnik.hr te ustvrdio kako je cilj popisa stanovništva utvrditi stvarno stanje i realnu sliku Hrvatske.

Popisivačima je bitno utvrditi koliko podstanara ima u Hrvatskoj, a ne jesu li svoje boravište prijavili policiji. Prema toma, podstanari se ne moraju pribojavati da nakon popisa stanovništva budu prijavljeni MUP-u.

- Nemojte se bojati, bitno je da se osoba popiše na stvarnoj adresi na kojoj boravi - kazao je Plesac te se osvrnuo na nekoliko bizarnih situacija tijekom popisa stanovništva u drugim zemljama.

- Bilo je slučajeva da su ljudi popisivali osobe koje ne postoje, koje su umrle i koje su na groblju, čak su i popisivači odlazili na groblja da bi više zaradili - kazao je.

