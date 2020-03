Konvoje kroz Hrvatsku u svakom trenu nadziru Kobre i prometna policija

Ispred dviju policajki nedaleko od graničnog prijelaza Bregana zaustavio se tegljač i vozač je spustio prozor. Na licu mu se vidi umor. Njegov put iz Italije traje danima. Uvjerava da nema zdravstvenih teškoća, zaštitnu masku ne nosi.

- Kamo? - zapitala ga je policajka. - Bosna i Hercegovina - uzvraća.

Šalje ga ona u prvi dio kolone koja se formirala u zaustavnom traku. U onom drugom su kamionaši koji idu prema Srbiji. Te su dvije kolone razdvojene policijskim automobilom, da se ne pomiješaju jer će se na autocesti ionako razdvojiti - jedni će na izlaz Okučani, ostali prema Bajakovu. Kamionaši kojima je odredište Hrvatska mogu s granice ići dalje - u samoizolaciju.

- Dvadeset devet u Srbiju, dvadeset jedan u Bosnu i Hercegovinu - govori policajka Tomislavu Cigleru, vođi policijskog tima zaduženog za tranzit kamiona kroz Hrvatsku. Ne može izravno u Crnu Goru Cigler je policajac iz Mobilne jedinice prometne policije, takozvanih Kobri. U ruci su mu tri motorole i dva mobitela, ispred njega, na automobilu ispisane stranice u rokovniku u koji bilježi sve prispjele informacije, što o kamionima koji pristižu na granicu, što o prijelazima preko kojih je tranzit uopće moguć. Stalno bilježi nove vijesti: - Javi kad dođete do Zaprešića - govori Cigler policajcu koji mu javlja o broju kamiona pristiglih preko prijelaza Macelj jer će se taj konvoj spojiti s onim s Bregane.

Zbog izvanrednih mjera koje su uvedene zbog pandemije novog koronavirusa to je jedini način da roba putuje od granice do granice. Trenutačno još nisu organizirani i takvi konvoji koji bi preko hrvatskog teritorija ulazili u Mađarsku, iako su za dvosmjerni tranzit otvorena dva prijelaza, Goričan i Duboševica. Iz Hrvatske u Crnu Goru izravni tranzit nije moguć već se kamione prati do granice s Bosnom i Hercegovinom preko koje nastavljaju dalje: - Ima ih pet za Crnu Goru, javi Karlovcu da organizira prihvat u Draganiću - daje naputke Cigler.

Naime, Stožer civilne zaštite donio je odluku o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet. Sa Slovenijom će ići preko Macelja i Bregane, s Mađarskom preko prijelaza Goričan i Duboševica, s BiH će za tranzit biti otvoreni prijelazi Nova Sela, Stara Gradiška i Slavonski Šamac, a sa Srbijom Bajakovo. Odluka je stupila na snagu u srijedu i vrijedi 30 dana. I dok su kamionaši slušajući naputke policije formirali kolonu, ispred dviju policajki stvorio se mladić.

- Iz Srbije sam, radio sam sezonski u Rijeci i sad bih se vratio kući. Moj prijatelj vozi kamion koji je petstotinjak metara udaljen od granice, sad smo se čuli. Mogu li kad dođe ovamo nastaviti put kući s njim? - pitao je.

- Jeste li bolesni? - uzvratile su.

Kaže da nije i objašnjava da mu je ovo jedina šansa da dođe kući jer je kao sezonac ostao bez posla. Puštaju ga da pričeka prijatelja s kojim će se vratiti. Bilo je oko 18.30 u srijedu kada je "korona konvoj" nakon gotovo osam sati od početka formiranja krenuo s Bregane. Drugi je to konvoj koji je u srijedu bio krenuo kroz Hrvatsku. Prvi se zaputio oko četiri ujutro i u njemu je bilo 60 kamiona.

Otkako je prije nekoliko dana hrvatska policija obznanila da je tranzit kroz Hrvatsku moguć samo na taj način, preko prijelaza Bregana, Macelj, Goričan, Duboševica, Slavonski Šamac i Stara Gradiška kroz Hrvatsku je tako do jučer prije podneva prošlo 1340 kamiona i dva autobusa.

Na svakoj granici 20 sati U pratnji konvoja u kojem smo u srijedu i mi krenuli s Bregane bile su Kobre, prometna policija te pripadnici postaje prometne policije Lučko koji idu samo do Križa, gdje se zamjenjuju s policijom iz Novske. Konvoj se kreće brzinom od 60 do 70 kilometara na sat, a o ruti kojom prolazi obavještava se policijska uprava na čijem je teritoriju. Kamioni u konvoju moraju održavati razmak, a jedna od zadaća policije je da netko od njih ne skrene na neko drugo odredište.

Policijska ophodnja koja ide od početka do kraja rute i natrag prijeđe oko 900 kilometara. Ponajviše je kamionaša u konvoju iz Turske, Srbije, BiH i Rumunjske, i uglavnom voze mješovitu robu iz Italije, kaže Cigler. Na svakoj granici vozači čekaju 20-ak sati. Konvoj koji kreće od Bregane prema granici sa Srbijom i BiH obvezno se zaustavlja u Novskoj. Tamošnje je odmorište pretvoreno u tzv. sterilnu zonu i ne smiju mu prići drugi putnici.

Vođa ophodnje tu doznaje informacije kakvo je stanje na graničnom prijelazu s Bosnom i Hercegovinom o čemu ovisi kada će konvoj krenuti dalje. Vozači izlaze iz kamiona, mogu natočiti gorivo, na brzinu nešto kupiti, no ne smiju biti preblizu jedni drugima. Ne približava im se ni policija čije upute slušaju. Ove se srijede konvoj u kojem je u konačnici bilo oko sedamdeset kamiona na odmorištu Novska zaustavio oko 21 sat. U trenutku pisanja ovog teksta svi vozači još nisu bili stigli svojim kućama.