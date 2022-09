Kontroverze oko povezanosti kraljevske obitelji s Hitlerovim režimom: Što kriju tajni arhivi?

U britanskoj kraljevskoj obitelji protekla su desetljeća obilježena nizom skandala koji su bili vezani za pojedine članove kraljevske obitelji. Preminula kraljica Elizabeta II. bila je ta koja je najčešće “gasila požare”. No onda je polovicom 2015. godine svijet ostao u šoku! Najprodavaniji britanski tabloid The Sun objavio je javnosti nepoznat film iz 1933. godine u kojem se vidi kako buduća kraljica Elizabeta, kao djevojčica, izvodi nacistički pozdrav! Šok je bio tim veći jer je Buckinghamska palača odmah reagirala, što inače baš i ne čini kad je riječ o medijskim napisima. No ovo je bilo prejako da bi se samo tako prešutjelo. Naime, Buckinghamska palača potvrdila je autentičnost snimke, ali je dakako izrazila razočarenje javnim korištenjem tog filma.