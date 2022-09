Kontrolirali 114 internet stranica preko kojih krijumčari ljudima vabe žrtve. Posebna meta su im ukrajinske izbjeglice

Lov na trgovce ljudima, koji svoje žrtve vrebaju na društvenim mrežama, bio je cilj zajedničke akcije europskih policija u kojoj je sudjelovalo 85 istražitelja, koji su pregledali 114 internet platformi, priopćio je Europol. Koordiniranom policijskom akcijom, koju je osim Europola podržao i Eurojust, je rukovodila nizozemska policija. Istražitelji su se fokusirali na društvene mreže te su pretraživali internet i Darkweb kako bi razotkrili one koji tako vabe svoje žrtve. Iz Europola poručuju da je za razliku od drugih kriminalnih aktivnosti, poput krijumčarenja droge i oružja, kod krijumčarenja ljudi te iskorištavanja ljudi za radno ili seksualno roblje, puno teže identificirati oni koji takvu vrsta "posla" iniciraju preko interneta.

Tijekom zajedničke policijske akcije razmjenjivale su se obavještajne informacije kako bi se što bolje identificirale kriminalne mreže koje koriste internet i društvene mreže kako bi iskoristile najranjivije ljude. Posebna meta istražitelja ovaj su put bili trgovci ljudima koji su pokušali namamiti ukrajinske izbjeglice.

Iz Europola pojašnjavaju da su internet i trgovina ljudima međusobno povezani jer se pojedinci koji su uključeni u trgovanje ljudima zbog seksualnog ili radnog iskorištavanja za to koriste internetom. To čine preko platformi društvenih mreža, aplikacija za upoznavanja, privatnih grupa, koje jednostavno "otmu". Pojedinci koji su uključeni u trgovanje ljudima, pokušavaju zavarati policiju te izbjeći da ih se otkrije, pa su stoga i policije diljem svijeta postale svjesne kako se aktivnije moraju uključiti u razotkrivanje ovakve vrste kriminala. To prije svega znači da moraju na internetu tragati za grupama koje prikriveno ili ne preko interneta vrbuju svoje žrtve.

Tijekom ove posljednje združene policijske akcije, kontroliralo se oko 114 internet stranica od kojih je 30 stranica bilo povezano s ukrajinskim izbjeglicama, odnosno radilo se o stranicama na kojima su se objavljivale izbjeglicama korisne informacije. Od 114 kontroliranih stranica, sumnja se da su 53 bile povezane s krijumčarima ljudima. Od te 53 sumnjive stranice, 10 su bile stranice na kojima su se objavljivale informacije koje mogu pomoći ukrajinskim izbjeglicama. Prekontrolirano je i pet internet stranica za koje se sumnja da su povezane s trafikingom te je otkriveno da se od tih pet stranica, čak četiri na Darkwebu koriste za seksualno iskorištavanje djece na internetu. Tijekom akcije identificirano je i 11 krijumčara ljudima, a od njih 11 pet ih se specijaliziralo za vabljenje ukrajinskih izbjeglica. Identificirano je i 45 mogućih žrtava, a među tim žrtvama je bilo i 25 Ukrajinaca. Isto tako provjerom 80 korisničkih imena, utvrđeno je da je njih 30 povezano s mogućom eksploatacijom izbjeglica iz Ukrajine, a identificirano je i 20 internet stranica, koje će se nastaviti kontrolirati zbog sumnje da bi mogli biti povezani s krijumčarenjem ljudi.

Zajednička policijska akcija bila je usmjerena na traganje za kriminalnim skupinama koje se bave trgovinom ljudima radi seksualnog iskorištavanja, no pokušali su se identificirati i drugi oblici kriminalnog ponašanja, poput radnog iskorištavanja.

- Istražitelji su uspjeli istražiti širok raspon web stranica i drugih internetskih platformi koje se koriste za trgovinu ljudima i druge kriminalne aktivnosti. Te platforme uključuju društvene medije, platforme za upoznavanje, platforme za oglašavanje i pomoć, forume i aplikacije za razmjenu poruka. Također su se provjeravale platforme na mračnom webu za koje se sumnja da su povezani s trgovinom ljudima i seksualnim iskorištavanjem djece na internetu - priopćeno je iz Europola uz napomenu da su u toj akciji sudjelovale policije 20 europskih zemalja.