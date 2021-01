‘Konobari odlaze raditi druge poslove, postavljaju knauf, sele u Irsku... Tko će raditi u sezoni!?’

Još neko vrijeme ništa od odlaska u restorane i ispijanja kavica u kafićima. Tako barem proizlazi iz neslužbenih informacija koje su iz Stožera procurile do Nacionalne udruge ugostitelja. Prema tim izvorima otvaranje restorana planira se tek za početak ožujka, a kafići bi na red došli tek nekoliko tjedana kasnije. I to, kako kažu zasad nepotvrđene informacije, isključivo uz mogućnost posluživanja na terasama ugostiteljskih objekata. Ugostitelji smatraju da će to značiti konačan pad sektora koji je ionako na koljenima.

“Ovakav scenarij je neprihvatljiv našoj Udruzi koja bez iznimke traži jednak tretman svih ugostiteljskih objekata, da se napusti izrazito manjkav i diskriminatoran model koji definira tko može raditi i prikloni se modelu koji će definirati što se i na koji način treba obavljati”, poručuju iz Nacionalne udruge ugostitelja čiji su predsjednik Marin Medak i potpredsjednik Vedran Jakominić, ogorčeni što se struku niti pita niti uvažava, u srijedu navečer podnijeli ostavke na svoje funkcije.

Iz Udruge poručuju kako su se jedno vrijeme obuzdavali od kritiziranja Stožera kako bi smanjili pritisak i omogućili smireno rasuđivanje i kvalitetno odlučivanje. Ali, kažu, samo su poslužili kao tampon-zona i štit koji preuzima udarce i kritike kolega čiju sudbinu i sami dijele.

Zar da idemo na ulicu

“Kao nekome tko zna kakvo je stanje na terenu, u kakvom strahu i neizvjesnosti žive naši kolege i kao nekome čija budućnost i gola egzistencija također vise o najtanjoj niti, postaje sve teže uvjeravati stotine, čak i tisuće kolega ugostitelja da Stožer zna što radi. Mi smo legalisti, poštujemo zakon, pridržavamo se mjera i pozivamo na novi dijalog i na pružanje jednakih šansi za preživljavanje svima, kako bismo možda ulovili i posljednji vlak koji može spriječiti da se dijalog za stolom zamijeni onim na ulici, kakvom svjedočimo posljednjih dana u Italiji, Austriji, Poljskoj i drugim zemljama Europe”, poručili su iz Udruge, koju će do izbora novog vodstva voditi ugostiteljica iz Splita Jelena Tabak i zagrebački ugostitelj Zdravko Karna.

– Jednostavno više ne mogu sve to gutati... Mjere nisu ni logične ni pravedne ni ekonomski opravdane i branša je na koljenima. Od 25.000 pravnih subjekata u ugostiteljstvu svega ih je 119 predalo zahtjeve za obeštećenje fiksnih troškova, što znači da velika većina kolega ne plaća svoje račune. Potpore za zaposlene rješavaju samo dio problema i tražili smo bespovratnu pomoć države u iznosu od tri posto godišnjeg prometa svakog pravnog subjekta u ugostiteljstvu. Primjerice, tko je imao promet od milijun kuna da dobije 30.000. Nažalost, zasad ništa od toga. Nije, naravno, kasno da se stvari dovedu u red, ali ostane li ovako, ugostiteljsku branšu čeka katastrofa – kaže predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja u ostavci M. Medak.

Strahuju od ovrha

Ugostitelji kao argument za ranije otvaranje lokala izvlače podatke iz Njemačke i Britanije prema kojima je virus u restoranima i kafićima pokupilo između između 2,2 i 2,5 posto zaraženih.

– Po kavu s aparata danas se odlazi na razna mjesta, zar ne bi bilo higijenskije i sigurnije da je, recimo, kroz prozor poslužuje konobar s maskom? Ili da se omogući rad na terasama? Ili, zašto nam se ne pomogne s tih dva-tri posto od našeg prometa? To nisu preveliki novci. Toliko je država već nekoliko puta ubacila samo u nacionalnog avioprijevoznika. Da se na takav način pomogne ugostiteljima, pomoglo bi se i drugima u lancu, dobavljačima, distributerima... Ovako, neplaćeni se računi samo gomilaju, a mi strahujemo od trenutka kad će netko potegnuti ovrhe. I u međuvremenu ostajemo bez zaposlenih. Za život im nije dovoljno 4000 kuna i ljudi odlaze raditi druge poslove, postavljaju knauf, sele se u Irsku... Razmišlja li netko o tome tko će raditi kad počne turistička sezona? I tko će uopće od ugostitelja preživjeti kad krenu prisilne naplate – pita se drugi čelnik udruge u ostavci V. Jakominić.

Strahuju li ugostitelji s razlogom od scenarija prema kojem bi restorani i kafići proradili tek u ožujku, službenih potvrda nema. Ravnatelj Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo kaže da o tome ‘zbilja ne zna’, a potvrdu ili demantij nismo dobili ni od načelnika Stožera civilne zaštite Davora Božinovića.

– Svakodnevno pratimo epidemiološku situaciju, ali još nismo razgovarali o mjerama nakon 1. veljače – odgovorio je potpredsjednik Vlade Božinović.