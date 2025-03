Konferencije koje oblikuju budućnost europske energetike

Kao da je "niknulo" 130 hidroelektrana Zakučac. Toliko je u Europi lani instalirano solara , a idemo li na konkretne brojke, radi se o 66 GW novih sunčanih elektrana, dok je snaga najveće HEP-ove, a ujedno i hrvatske hidroelektrane, one na ušću Cetine kod Omiša, 576 MW. - Dovoljno je to električne energije za opskrbu 20 milijuna kućanstava. Međutim, unatoč ovom uspjehu, postoje ključni izazovi koji bi mogli usporiti daljnji napredak ako ih se propusti adresirati. Jedan od najvažnijih problema su visoke cijene električne energije koje i dalje opterećuju europsku industriju. Solarna energija i energija vjetra najjeftiniji su izvori nove proizvodnje električne energije, ali bez odgovarajućih rješenja po pitanju fleksibilnosti, poput baterijskog skladištenja i reguliranja potražnje, koristi od ovih tehnologija ne mogu se u potpunosti ostvariti. Nestabilnost cijena energije uzrokovana fosilnim gorivima i dalje je ključni izazov za konkurentnost EU-a, a tehnologije poput baterijskih sustava mogu pomoći u prevladavanju ovog problema.

Drugi veliki izazov su kašnjenja u izdavanju dozvola. Iako je EU uveo mjere u sklopu plana REPowerEU i Uredbe o ubrzavanju uvođenja OIE (eng. RES Booster Regulation) kako bi se pojednostavio postupak izdavanja dozvola, mnogi projekti i dalje nailaze na administrativna uska grla koja usporavaju njihovu realizaciju. Ključno je osigurati da države članice u potpunosti provedu ove reforme kako bi se održala trenutačna putanja rasta - pojasnila je Walburga Hemetsberger, izvršna direktorica SolarPower Europea, koja će o ovoj temi nešto više reći u srijedu, u zagrebačkom Sheratonu, na Solar Flexu Croatia 2025. Europska je to konferencija o zelenoj tranziciji koju organiziraju Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH), u suradnji s partnerima SolarPower Europe i Europskom komisijom.

Kako solarne elektrane optimalno povezati s mrežom, na koji način otključati potencijal baterijskog sustava za pohranu energije u jugoistočnoj Europi, kako do energetski neovisnih zgrada i kuća samo su neke od tema koje će "pokriti" SolarFlex 12. ožujka, i to kroz prezentacije i panele s najuglednijim stručnjacima s područja obnovljivih izvora energije. - Konferencija Solar Flex Croatia 2025, čiji je generalni partner Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, organizira se kao prvi događaj velike europske kampanje Let’s Flex koju je pokrenuo SolarPower Europe. Okupit će vodeće europske, regionalne i domaće energetske stručnjake koji će raspravljati o optimizaciji elektroenergetske mreže, povećanju njezine otpornosti i razvoju pametnih zgrada i kućanstava - objasnili su organizatori iz OIEH, koji samo dan kasnije, 13. ožujka, na istoj lokaciji organiziraju i RE-Source Croatia 2025.



Treća je to regionalna konferencija posvećena PPA ugovorima, a OIEH, u suradnji s RE-Source platformom, okuplja najrelevantnije stručnjake i iz tog područja. - Dolaze predstavnici energetski intenzivne industrije, poduzetnici i proizvođači obnovljive energije. Kao službeni događaj europske RE-Source platforme, ovaj događaj pruža priliku za upoznavanje s modelima dugoročnih ugovora o otkupu energije (PPA) koji doprinose ispunjavanju ESG standarda za tvrtke. Ovakvi ugovori ključni su za dekarbonizaciju gospodarstva i jačanje energetske neovisnosti Hrvatske - kažu u OIEH, koji na obje konferencije okuplja visoke predstavnike europskih institucija, regulatornih tijela te vodeće stručne i poslovne dionike, među kojima su već spomenuta Walburga Hemetsberger, izvršna direktorica najvećeg europskog udruženja za solarnu energiju SolarPower Europe, Daniel Vig iz europskog udruženja za skladištenje energije (EASE), Riccardo Roselli iz europske agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER), Juliette Kretels iz europske RE-Source platforme, Merve Güngör iz svjetskog udruženja za energetsko certificiranje (RESC)...

A zašto su ove konferencije važne? - Prema podacima Europske komisije, udio električne energije u ukupnoj potrošnji energije u Europi udvostručit će se do 2040. godine. Kako bi se osiguralo dovoljno zelene energije, potrebno je riješiti jedan od najvećih izazova – spor razvoj mrežne infrastrukture. Jedno od rješenja je povećanje fleksibilnosti energetskog sustava što će omogućiti sigurnu opskrbu i bolje iskorištavanje obnovljivih izvora. Najveći doprinos u tome imaju baterijski sustavi, koji osiguravaju stabilnost mreže i učinkovitije upravljanje proizvodnjom i potrošnjom energije. Poslovna i šira zajednica pokazuju rastući interes za njihovu primjenu u postojećim i budućim elektranama na obnovljive izvore. Osim toga, za daljnji razvoj i financiranje projekata obnovljive energije potrebni su održivi modeli suradnje, poput PPA ugovora, koji omogućuju dugoročnu stabilnost i sigurnost ulaganja te čine veliki dio novih politika EU-a, poput Kompasa konkurentnosti, Plana za čistu industriju i Akcijskog plana za pristupačnu energiju - kažu iz OIEH. Detaljnije informacije o konferencijama dostupne su na njihovoj internetskoj stranici.

