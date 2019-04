Konačno se i ministar Kujundžić oglasio o radu doktora Jusupa iz Obrovca

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio jekako je zdravstvena inspekcija utvrdila da nije bilo ozbiljnijih medicinskih propusta u specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine Gorana Jusupa u Obrovcu.

Povod slanju inspekcije Ministarstva zdravstva bilo je prilog u emisiji Nove TV "Provjereno" o liječniku i ženskoj osobi koja radi u ordinaciji u Obrovcu kao medicinska sestra bez potrebnih kvalifikacija, te problemima zbog kojih su brojni tamošnji pacijenti promijenili izabranog liječnika.

"Na prvi pisani dopis o problemima u Jusupovoj ordinaciji u Obrovcu Ministarstvo zdravstva obavijestilo je sve dionike - HZZO, Hrvatsku liječničku komoru i Hrvatsku komoru medicinskih sestara i uputilo je svoju inspekciju kako bi provjerili je li bilo medicinskih propusta. Inspekcija je bila u Obrovcu u četvrtak, ozbiljnijih medicinskih propusta nije bilo", rekao je Kujundžić novinarima na marginama tribine o Nacionalnom programu probira raka debelog crijeva.

Medicinskih propusta nema, a konstatirali su ono što je utvrdila i inspekcija HZZO-a, da ordinacija nema medicinsku sestru, kazao je Kujundžić dodavši kako je nakon izbijanja afere Jusup otišao na bolovanje, a Ministarstvo zdravstva je obavijestilo Dom zdravlja i Zadarsku županiju da osiguraju skrb o pacijentima koji su bili kod njega upisani.

Na upit tko će umjesto Jusupa, kojem je HZZO raskinuo ugovor s danom 30. travnja, raditi u Obrovcu ministar zdravstva priznao je kako je to problem, ali to će morati riješiti lokalna zdravstvena uprava. "Nažalost, u takvim mjestima to je problem, međutim to će biti riješeno preraspodjelom, ali to je u nadležnosti Doma zdravlja, odnosno Županijskog ureda za zdravstvo", kazao je.

Na novinarsku konstataciju da se o Jusupovim problemima znalo duže vrijeme ali se ništa nije poduzelo Kujundžić je odvratio kako Ministarstvo zdravstva nitko o tome nije obavijestio.

"Žao mi je da nas ti koji su znali nisu prije obavijestili. Čim smo dobili prvi pisani dopis poslali smo inspekciju, a ovi ljudi koji govore da su znali nama nisu davali dojave u tome smislu", ustvrdio je.

Na pitanje može li Jusup nastaviti raditi kao liječnik i nakon što mu je HZZO raskinuo ugovor Kujundžić je odgovorio potvrdno. "U formalno-pravnom smislu, naravno, može, a može li u zdravstvenom to će procijeniti stručna tijela", rekao je.