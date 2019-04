Slučaj Obrovac - tko je odgovoran za nebrigu o pacijentima?

Tko zna koliko bi još trajala bizarna situacija u ordinaciji obrovačkog liječnika obiteljske medicine dr. Gorana Jusupa i njegove medicinske sestre/spremačice/zaručnice Veronike Pecolaj, da priča nije izašla u javnost. A u javnost je i izašla upravo zato što mjerodavni nisu dobro radili svoj posao. Mjesecima su prebacivali lopticu odgovornosti jedni na druge, a alarmantnu situaciju prepuštali pustim procedurama.

Ni nakon što je javnost ostala zapanjena načinom komunikacije liječnika i njegove “medicinske sestre”, odabirom suradnice i neurednošću ordinacije koju je većina pacijenata napustila, nema hitne mjere ni intervencije mjerodavnih.

Ministarstvo zdravstva jučer je tek najavilo da će uputiti zdravstvenu inspekciju u ordinaciju dr. Jusupa s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja. “Po prikupljanju svih podataka i utvrđenom stanju Ministarstvo zdravstva poduzet će mjere iz svoje nadležnosti”, piše u priopćenju tog ministarstva. Da se zaključiti da bi moglo potrajati, međutim, u utorak se koncesionaru dr. Jusupu raskida ugovor.

Raspravljalo Gradsko vijeće

Pritužbe pacijenata o problemima na koje nailaze u toj ordinaciji Ministarstvo je proteklih mjeseci prosljeđivalo dalje, HZZO-u i Hrvatskoj liječničkoj komori. Pokrenute su procedure, dugotrajne i spore. Liječnička je komora zbog anonimne predstavke od dr. Jusupa tražila očitovanje, i to višekratno jer se on na te zahtjeve, kažu, oglušivao, a kad se ipak očitovao, završio je na komorskom Etičkom povjerenstvu. Dan ranije, doduše, rekli su nam da je njegov slučaj pred drugim komorskim povjerenstvom, onim za stručna pitanja. U oba povjerenstva postupak traje mjesecima, a može trajati i godinama protegne li se na sud časti, pa mogućnost žalbe... HZZO je, pak, u dva navrata poslao kontrolu ne bi li utvrdili obavlja li dr. Jusup ugovorne obveze. Kako ih je obavljao, vidi se po tome što je pokrenut raskid ugovorne obveze 30. travnja.

Koliko unatrag problem zapravo seže i što su poduzimali u lokalnoj zajednici, u kojoj su ga prvi morali uočiti?

Pritužbi i negodovanja pacijenata na ponašanje i rad dr. Jusupa bilo je i prije.

– Kako je to često u maloj sredini, bilo je to rekla-kazala, neprecizno. No intenziviralo se u posljednjih šest-sedam mjeseci. Pokazalo se da se ne radi na prihvatljiv način, ta neodmjerenost pa i grubost prema pacijentima eskalirala je. O tome smo raspravljali na sjednici Gradskog vijeća, a prije nekoliko mjeseci imali smo i prvi sastanak na tu temu sa Zadarskom županijom i HZZO-om – rekao nam je gradonačelnik Obrovca dr. Ante Župan. Razmjenjivani su dopisi i složili su se da djelovati mogu oni koji imaju pravne alate, a u ovom je slučaju to HZZO koji je pokrenuo postupak raskida ugovora. Na pitanje kako će se osigurati dostupna zdravstvena skrb za 473 Obrovčanina koji u utorak ostaju bez obiteljskog liječnika, dr. Župan kaže da će se naći zamjena, dok će se pravna pitanja cijelog slučaja tek vidjeti.

U Zadarskoj županiji kažu nam da su o problemima u radu dr. Jusupa doznali od gradonačelnika Obrovca krajem 2018. godine te su kontaktirali HZZO, koji im je dostavio nalaz i mišljenje o provedenom nadzoru u studenom 2018. godine. To je bila prva kontrola u kojoj je HZZO koncesionaru dr. Jusupu dao rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka. Kako ih nije uklonio, odlučili su se na raskid ugovora.

– Kad Zadarska županija zaprimi od HZZO-a odluku o raskidu ugovora s dr. Jusupom, Dom zdravlja Zadarske županije organizirat će zamjenu koja će preuzeti skrb nad pacijentima s područja Grada Obrovca – poručuje Bernard Maruna, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije.

Medicina rada

Naglašavajući da Dom zdravlja Zadarske županije nije nadležan za rad koncesionara, nego da HZZO putem CEZIH-a prati rad koncesionara, ravnateljica Doma zdravlja, psihijatrica dr. Renata Bek potvrdila je da će DZ pokrenuti proceduru za osnivanje novog tima Doma zdravlja i zapošljavanje liječnika i medicinske sestre.

– Slučaj ambulante u Obrovcu otužna je slika stanja hrvatskog zdravstva, posebno obezglavljenog nesnalaženja nadležnih institucija, poglavito Komore. Neshvatljivo je da slučaj može puniti novinske stupce, a da reakcije u vidu hitnih odluka nema – reagirao je pedijatar dr. Miran Cvitković, predsjednik Hrvatske udruge za medicinsko pravo.

Hitna bi reakcija, prema upućenima, trebala biti da odmah nakon raskida ugovora resorno ministarstvo zatvori ordinaciju jer ne ispunjava higijenske uvjete i nema medicinsku sestru te da od liječnika zatraži obnovu dozvole za rad, što zahtijeva potvrdu medicine rada o radnoj sposobnosti.

Mirjana Nazor: Snizili smo kriterije, a i dalje klizimo dolje – Mjerodavne su institucije trebale puno prije reagirati na ovaj slučaj, ali čini se da je njima to najmanja briga jer se sada, koliko vidim, međusobno prepucavaju. Ovaj nam slučaj govori o tome koliko država skrbi o svojim građanima. Liječnik je svojevrsni čuvar našeg života i onome tko pušta tu ulogu bilo kome svejedno je hoće li čovjek tu stradati. U našem je društvu na svakoj razini postalo prihvatljivo tolerirati inače neprihvatljive stvari. Više se ne čudimo lažnim diplomama! Snizili smo kriterije. Zašto je tako? Zato što nitko ne odgovara za svoje postupke i kriteriji nisu sposobnost i znanje, nego raznorazne veze. Dokle će to ići? Dok se ne zaustavi. No, i dalje klizimo nadolje – komentirala je psihologinja prof. Mirjana Nazor.

