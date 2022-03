Komunikacijski stručnjak Tanta: Bojim se da je točno ono što je Merkel rekla o Putinu, tu nema pregovora

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta gostovao je u studiju Večernjeg lista gdje je analizirao ratnu komunikaciju. Emisiju je vodila novinarka Lana Kovačević.

Rat je ovo koji svijet prati na raznim društvenim mrežama. Koliko shvaćamo razmjere rata?

"Ako pogledamo razmjere rata ovdje koji je bi prije 30 godina i ako pogledamo sada, ovaj rat možemo pratiti uživo iz deset različitih kutova. Svatko tko doma ima mobitel, ima pristup društvenim mrežama. I tako novinar u realnom vremenu postavlja stvari na društvene mreže, odgovara na sve ono što se događa na terenu. Prije smo čuli da je negdje pala granata i onda čekali potvrdu. Sada možete vidjeti tu granatu kako leti i kako razara nažalost. Zašto? Razvoj društvenih mreža došao do toga da sve što se odvija preko određenih hashtagova i određenih ključnih riječi, možete pratiti u tom trenutku", kazao je Tanta.

"To je nažalost s jedne strane i dobro jer može projicirati priču u svijet u realnom vremenu bez nekakvog zataškavanja, a s druge strane otvara mogućnost manipulacije jer jako puno tih eksplozija koje su na početku mi gledali zapravo uopće nisu bile istinite, već su bile dio nečije propagande ili dio određenih struktura koje su htjele tu priču odvesti u nekom drugom smjeru", kaže.

Kako građani mogu znati što je istinita snimka, što lažna i što je dio propagande?

"Tu komunikaciju možemo razlučiti na tri dijela. Prvo su oni novinari koje ste navikli pratiti već odavno, bilo druge TV kuće koje su pratile to uživo i ti novinari su tamo i znate da će ti novinari prenijeti tu informaciju na način kako spada. S druge strane su službeni kanali ukrajinske vlade, ministarstva obrane koji projiciraju stvari, ali zapravo projiciraju tako da niste sto posto sigurni da nije tako. Primjerice vidjeli smo noćas dramu koja se odvijala s nuklearnom elektranom, pa su na kraju priznali da Rusi su je zauzeli, bio je manji požar.., sve informacije koje izazivaju vrlo jake emocije. Nije svejedno kada netko granatira najveće nuklearno postrojenje. I onda imate taj treći element koji su zapravo ljudi s terena gdje možete pratiti i s vojne strane i s nekakve ljudske strane i tamo ljude koji žive tamo. I zapravo rješenje koje ja volim uvijek reći: Ako ste vidjeli da je neki grad pao pročitajte dva tri medija, informirajte se na više strana. Ako vidite da su i oni to potvrdili onda je to vjerojatno tako", kaže Tanta.

Koliko je praćenje ratne situacije opterećujuće za građane?

"Mislim da je jako, pogotovo zato što mi već zadnje dvije godine ne živimo neki svoj normalan život. Ljudi su mislili hajde napokon je došla 2022, našli smo rješenje sada ćemo imati mirno ljeto nakon korone, i sada rat, nije rat koji se ne događa u nekom drugom kutu svijeta, već je to rat koji se vodi na 600 km od naše granice. Mi smo svi reagirali o ne. I onda kad se pojavio Putin i počeo spominjati nuklearne rakete i sve to, tu je nastala vrlo velika panika koja je nažalost i opravdana jer ljudi se s razlogom boje čovjeka koji može stisnuti taj gumb. Nadam se da do toga sigurno neće doći. Ali i poistovjećuju se. Dobar dio našeg naroda je proživio to što sada proživljavaju Ukrajinci", kaže.

Komunikacija Ukrajine i Rusije

"Imam osjećaj da je Zelenski dobio poprilično minuta u zadnjih sedam, osam dana otkako traje invazija. Mi smo naučili gledati Putina. I vidite on je za nekim svojim stolom, pratili smo ga, postojali su i diplomatski odnosi koji su bili kvalitetni. Onda smo odjednom vidjeli Putina koji gomila vojsku na granici, koji se obraća svojim najbliskijim suradnicima tako da im kaže: 'To sada nije tema, makni se'. I mi smo rekli ovo nije Putin na kojeg smo mi navikli. On je bio hladan, razriješit, vi kada njega vidite on se puno ne smije, nema nekih gesta rukama, neverbalna komunikacija mu je izrazito hladna i onda kada vi vidite da je taj jedan Putin dao izjavu gdje je zavaljen u svoju fotelju, gdje lupa rukama u stol, gdje daje neke vrlo značajne komunikacijske smjernice, onda se možete zabrinuti. Vjerovali smo da neće doći do rata, on će se tamo igrati rata i u tom trenutku Putin napada Ukrajinu i Ukrajina prelazi u taj izvanredni mod komunikacije između ostalog preko društvenih mreža.

Tu možete vidjeti kako su oni napravili kvalitetnu strukturu priče kako su komunicirali praktički više puta dnevno, što se događa, kako ljudi trebaju postupati...Zapravo ja kad to pratim na društvenim mrežama, mi u stvarnom vremenu uživo pratimo što se događa. I oni su kroz to zapravo nametnuli svijetu: 'Evo vidite što se događa kod nas'. Gospodin Zelenski kada komunicira on nije u kravati, u košulji, on je u vojnoj odjeći zajedno sa svojim ljudima i vi vjerujete da je taj čovjek zabrinut, da je umoran on je čak pustio ovu trodnevnu bradu, jer nažalost se u ovoj situaciji ne stigne ni obrijati. Kada su se pojavile informacije da se sakrio, on se pojavio. I vi vidite zapravo jednog Putina koji je zatvoren u Kremlju i jednog Zelenskog koji je praktički na crti sa svojim vojnicima i to ljudima ulijeva povjerenje i vidite njegovu autentičnost", kazao je Tanta.

Kako idu pregovori u komunikacijskom smjeru

"Mi ne znamo o čemu oni razgovaraju. Nemamo nikakav doticaj s tim. Mi imamo samo vizualno da s jedne strane sjede ljudi u maskirnim šarama, jaknama, kapama a s druge strane ljudi u kravatama. S kim ćete se poistovjetiti. Ne morate ni vidjeti koja je zastava jasno vam je kao dan koja strana je napadnuta, koja strana je pod pritiskom. Ako analizirate Putina i komunikaciju njegovih diplomata i Lavrova iz toga istječe jedna dominacija, oni su uvijek uzvišeni", kazao je.

"Mi ćemo tek za par mjeseci, godinu shvatiti što se tamo pričalo i o čemu se pričalo. Ono što možemo reći sada je da su Ukrajinci poslali jednu jaku poruku ne samo Rusima nego i cijelom svijetu: 'Mi se predati nećemo, sigurno pa vi vidite'", kazao je Tanta.

Komunikacija s Putinom

"Putin je do sada samo pokazivao da on pristaje samo na jednosmjernu komunikaciju. Bit će onako kako ja kažam i to možete vidjeti u zadnjih desetak dana. Puno je lakše pregovarati kada iza sebe imate arsenal nuklearnog oružja pa svi jako pipkavo pristupaju vama nego kada vi i ja pričamo u studiju pa se možemo malo i porječkati. Nažalost situacija je takva da Putin više nikoga ne sluša. Moj je osjećaj da on ni svoje bliske suradnike ne sluša. Ovo uvođenje zakona da je država u pravu je suludo po meni. Oni srljaju u novu dominaciju, ja bi se usudio povući paralelu s fašizmom.

Raznorazni diplomati su pričali s njim. I Angela Merkel je dala jednu značajnu izjavu prije par godina za Putina. Rekla je da on zapravo živi u svom svijetu i da uopće ne shvaća širinu priče. I ja sam nažalost imao prilike vidjeti to kada ljudi izgube doticaj s realnošću i misle da je njihova pretpostavka jedina i da će to tako biti, Nažalost imam osjećaj da se to dogodilo s gospodinom Putinom.

Kako sada razgovarati s njim, gospodin Macron mislim da ulaže znatne napore da ga sasluša kakva je situacija, ali da on njega iz sasluša i nastavi dalje po svom", kaže Tanta "Oni će s nekim drugim aktivnostima morati prisiliti Putina da sjedne za stol. Ja se nadam da to neće biti nikakva vojna akcija. Nadam se da postoji još neka trunka mudrosti, ali ovi postupci su po meni suludi", kaže.

Izjave koje je slao Putin, neće biti rata, pa je krenuo u invaziju...danas kaže 'Ja nemam zle namjere'...

"Ruska diplomacija je takva da se nešto kaže. Vi zapravo vidite kada oni kažu nešto i to traje 24 sata i onda ništa. Nažalost kada se vojska osjeti jaka, oni mogu reći nešto za postizanje kratkoročnih ciljeva, pa onda nastave dalje. Nažalost u ovom trenutku nije za vjerovati sve što ruska strana kaže i tek kada vidimo na terenu situaciju da se poštuje i da po društvenim mrežama vidite da vojnici stoje i ništa se ne dešava, da u Kijevu ne odjekuju sirene, onda možete reći da je to to", dodao je.

Mogu li se ruski vojnici pobuniti?

"Moram biti objektivan tu. Ruska vojska je neosporno jedna od najjačih vojski na svijetu. Oni izdvajaju jako puno sredstva, imaju profesionalne vojnike i također imaju jako puno novaka koje smo sada vidjeli da su padali kao kruške. Situacije na terenu mi čujemo jako puno informacija s terena koje ne možemo provjeriti. Ja sam danas čitao da se jedan cijeli bataljun predao jer su shvatili da ovo nema smisla. To je super informacija, meni je jako drago, ali ja ne mogu biti sto posto siguran je li to tako. Također, ljudi kada su ugroženi reći će vam što god vi želite čuti samo da bi spasili svoj život. J a vjerujem da taj dio mladića sigurno ne želi ići u fajt ubijati ljude ali mislim da je struktura u Rusiji takva da oni moraju izvršiti svoju zadaću jer im se ne piše dobro", dodao je Tanta.

