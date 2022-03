U napadu na nuklearku poginulo troje Ukrajinaca. Putin: Nemamo zle namjere prema našim susjedima

Deveti je dan ruske invazije na Ukrajinu - više od milijun ljudi pobjeglo je izvan granica, stotine vojnika i civila je poginulo, a mnogi gradovi trpe žestoka ruska bombardiranja. Požar je buknuo kod centra za obuku kod nuklearne elektrane Zaporižje, najveće u Europi, u središtu Ukrajine, nakon ruskog granatiranja. Ta elektrana, izgrađena 1985. u doba Sovjetskog Saveza, ima šest reaktora i osigurava velik dio električne energije u zemlji.

Ključni događaji:

Rusi granatirali nuklearnu elektranu, izbio požar na centru za obuku kod nuklearke

Ujedinjeni narodi očekuju da će ruska invazija na Ukrajinu izazvati egzodus deset milijuna ljudi

Ukrajina i Rusija u Bjelorusiji su održali drugi krug pregovora, dogovorena je uspostava humanitarnih koridora, no ne i prekid vatre

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ruska vojna operacija u Ukrajini ide po planu

izjavio je da ruska vojna operacija u Ukrajini ide po planu Rusija je izdala upozorenje strancima koji se planiraju boriti protiv ruskih snaga u Ukrajini da će se suočiti s kaznenim progonom u slučaju pada u rusko zarobljeništvo

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

13:40 - Zaposlenici nuklearne elektrane Zaporižje rade pod prijetnjom ruskih snaga koje su nuklearku zauzele noćas, tvrdi kompanija koja vodi nuklearnu elektranu, prenosi CNN.

Čelnik kompanije Petro Kontin navodi da su ruske snage "preuzele kontrolu nad zaposlenicima i menadžmentom"

13:25 - Reuters je objavio prvu fotografiju kompleksa nuklearne elektrane Zaporižje nakon jučerašnjeg granatiranja i požar, poslije kojeg kontrolu nad nuklearnom elektranom su preuzele ruske snage.

Foto: Reuters/PIXSELL

13:18 - Većina članica Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda glasovalo je za rezoluciju koja osuđuje navodna kršenja ljudskih prava u Ukrajini od strane Rusije i uspostavu komisije koja će to istražiti. Jedina zemlja koja je uz Rusiju glasovala protiv je Eritreja, a 13 zemalja je bilo suzdržano.

Rezultate glasovanja je pozdravio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- Dokazi će biti dokumentirani i predstavljeni na međunarodnim sudovima. Ruski ratni zločini će odgovarati - napisao je Zelenski na Twitteru.

I welcome the establishment by the #UN Human Rights Council of the International Commission of Inquiry to investigate facts of Russian war crimes against Ukraine. Evidence will be documented and used in international courts. Russian war criminals will be held accountable. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

12:44 - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko kategorički je u petak odbacio tvrdnju da je njegova zemlja uključena u rusku invaziju na Ukrajinu.

"Vojska Bjelorusije ne sudjeluje u specijalnoj operaciji i ne namjerava sudjelovati u njoj", kazao je Lukašenko, koristeći termin kojim Kremlj opisuje invaziju na Ukrajinu.

"Nema potrebe", dodao je bjeloruski predsjednik. Lukašenko je kazao da Rusija nije zatražila bjelorusko sudjelovanje u ratu.

"Nemate razloga za zabrinutost", kazao je u govoru predsjednik Bjelorusije.

12:39 - Ukrajinska vojska objavila je najnovije procjene ruskih gubitaka od početka invazije. Navode da je od početka rata ubijeno 9166 ruskih vojnika.

Od početka sukoba uništeno je najmanje 251 tenkova, 33 aviona, 37 helikoptera, 404 vojnih vozila te 105 topničkih sustava. Napominjemo, brojke koje službeni Kremlj objavljuje su znatno manje i brojke i jedne i druge strane u ovom trenutku nije moguće potvrditi.

Foto: Reuters/Pixsell

12:32 - Profesor Robin Grimes s Imperial College u Londonu kazao je za BBC da nuklearna elektrana može podnijeti znatnu štetu od prirodnih nepogoda kao što je potres, ali "nije dizajnirana da podnese eksplozije od granatiranja". Naglašava i to da je vrlo nevjerojatno da bi to dovelo do nuklearne katastrofe kao što je bio Černobil.

Profesor Tom Scott sa Sveučilišta u Bristolu izjavio je da je raketiranje nuklearne elektrane protiv Ženevske konvencije te je to jako zabrinjavajuće.

12:12 - Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je od drugih zemalja da normaliziraju odnose s Rusijom, te je naveo kako će Rusija ispuniti svoje ekonomske obveze s drugim zemljama.

- Nemamo loše namjere prema našim susjedima. Preporučio bi im da ne eskaliraju situaciju niti da uvode sankcije. Ispunit ćemo naše obveze i nastavit ćemo iz ispunjavati - kazao je.

12:03 - U ruskom granatiranju nuklearne elektrane Zaporižje poginulo je troje Ukrajinaca, a dvoje ih je ranjeno, izvijestila je Ukrajinska državna nuklearna kompanija.

11:53 - U napadu na ukrajinski grad Žitomir posve je uništena lokalna škola. Spasilačke snage su na terenu.

11:48 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako je napad na nuklearnu elektranu Zaporižje mogao uzrokovati štetu jednaku šest černobilskih katastrofa.

U svom televizijskom obraćanju je kazao kako je bio svjestan što je Rusija htjela učiniti kada je direktno pucala na elektranu te nazvao taj čin ''terorom na neviđenoj razini''.

- Preživjeli smo noć koja je mogla zaustaviti tok ukrajinske i europske povijesti. Kako je to uopće moguće? Nismo li se već borili s posljedicama černobilske katastrofe 1986. godine? - upitao je.

Kazao je kako je u kontaktu sa svjetskim liderima koji su izrazili svoju nevjericu oko napada koji se dogodio te pozvao na zatvaranje neba iznad Ukrajine.

- Radijacija ne zna gdje je Rusija, ona ne zna koje su granice tvoje zemlje - kazao je.

11:34 - Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg ošto je osudio 'brutalnu' invaziju Rusije u Ukrajini te napade na civile i nukleanu elektranu Zaporižje.

- I preko noći smo vidjeli napade na nuklearnu elektranu. Ovo samo pokazuje nepromišljenost ovog rata te koliko ga je povlačenjem Rusije potrebno okončati - kazao je.

Iako su saveznici NATO-a postavili jake sankcije Rusiji, Stoltenberg je kazao kako NATO nije dijelom sukoba.

- Mi ne tražimo rat s Rusijom, ali istovremeno moramo javno obznaniti kako ćemo braniti sve saveznike NATO-a - kazao je te pohvalio Kanadu i SAD za slanje vojske u Europu.

- Ova kriza pokazuje koliko je važno da cijela Sjeverna Amerika bude solidarna unutar NATO-a - dodao je.

11:07 - Obavljene su prve fotografije iz Hersona, ukrajinskog grada kojeg su zauzele ruske snage

Foto: Reuters/PIXSELL

Foto: Reuters/PIXSELL

Pogledajte što je o padu ukrajinskog grada Hersona rekao ugledni vojni analitičar s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba Ivica Mandić.

11:03 - Lučki radnici u Kentu u Velikoj Britaniji su odbili iskrcati sadržaj ruskog tankera s plinom iz solidarnosti prema Ukrajini, izvijestio je lokalni sindikat.

BREAKING 🚨🇺🇦: Kent dockers have REFUSED to unload a tanker of Russian gas, forcing it to dock elsewhere, in solidarity with Ukraine. — Trades Union Congress (@The_TUC) March 4, 2022

10:58 - Zamjenik gradonačelnika Mariupolja pozvao je NATO da pošalje vojnike u Ukrajinu te rekao da Rusija neće prestati dok cijelu zemlju ne pretvori u pustinju i ubije mnogo civila, prenosi u petak BBC.

Sergej Orlov rekao je za program Today Radija BBC 4: "Nema načina da se Putina zaustavi u ubijanju naših civila iz zraka dok se NATO ne probudi i shvati da to nije regionalni sukob - to je rat protiv demokracije, protiv slobode, protiv jedne od najvećih europskih država".

"Izgleda da (čelnici NATO-a) ne shvaćaju da Putin neće stati, oni se boje, a to je šteta. Mi očekujemo da će čelnici NATO-a shvatiti da je potpuno nužno pružiti izravnu vojnu potporu Ukrajini da se zaustavi Putin ili da se barem zatvori naše nebo kako bi nas se zaštitilo od prijetnje iz zraka", rekao je.

10:56 - NATO je obrambeni savez, koji ne traži sukob s Rusijom, ali ako do njega dođe spreman je braniti svaki pedalj svoga teritorija, izjavio je u petak američki državni tajnik Antony Blinken prije početka sastanka ministara vanjskih poslova država članica Sjevernoatlantskog saveza.

“NATO je obrambeni savez, ne tražimo sukob, ali ako sukob dođe da nas, mi smo spremni za njega i spremni smo braniti svaki pedalj teritorija država članica NATO-a”, rekao je Blinken uoči izvanrednog sastanka ministara vanjskih poslova 30 država članica.

Na sastanku sudjeluju i ministri vanjskih poslova Finske i Švedske.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS REUTERS/Yves Herman/Pool Photo: YVES HERMAN/REUTERS

10:38 - Svih 6 reaktora su bez oštećenja, izjavio je Rafael Mariano Grossi, čelni čovjek UN-ove Agencije za atomsku energiju

10:25 - Više od stotinu dobitnika Nobelovih nagrada za znanost potpisalo je poziv za mir u Ukrajini i pozvalo Rusiju da povuče svoju vojsku, prenijela je njemačka novinska agencija dpa. Znanstvenici u deklaraciji navode da je znanost stavila moćno oružje u ruke političara, ali da se ono mora koristiti u miroljubive svrhe.

"Otkriće nuklearne fizije stvorilo je osnovu za izgradnju nuklearnog oružja za uništavanje. Njegovi sadašnji razmjeri imaju potencijal učiniti Zemlju nenastanjivom za ljude i izbrisati ljudsku civilizaciju. Takvo oružje se stoga nikada ne smije koristiti!"

Znanstvena otkrića moraju se, napisala su 103 potpisnika, "koristiti isključivo u miroljubive svrhe i za dobrobit i sreću svih ljudi, uz poštivanje Opće deklaracije o ljudskim pravima".

"Pozivamo ruskog predsjednika Vladimira Putina da poštuje sporazume temeljem međunarodnog prava, da opozove svoje oružane snage, da započne pregovore i uspostavi mir", zaključuje se u priopćenju objavljenom u četvrtak.

Deklaraciju, koju su potpisali laureati iz cijelog svijeta, inicirali su Društvo Max Planck i Lindau susreti Nobelovaca.

10:24 - Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da je Ukrajina kriva za požare koji su izbili u kompleksu nuklearne elektrane Zaporižje, te su to nazvali "čudovišnom provokacijom".

9:52 - Ukrajinska mornarica objavila je da su srušili ruski vojni avion koji je prije toga gađao objekte vojne infrastrukture.

- Tražimo pilota koji se uspio katapultirati - navode.

Službene potvrde ovog u ovom trenutku nema.

9:42 - Britanski ministar pravosuđa Dominic Raab izjavio je da ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu prijeti da završi u zatvoru zbog ratnih zločina koje su počinile ruske snage u ratu u Ukrajini.

9:26 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski preživio je najmanje tri pokušaja atentata u posljednjih nekoliko dana, objavio je u četvrtak navečer britanski The Times.

Navodno su pripadnici paramilitarne Wagner grupe i čečenskih specijalnih postrojbi poslani u Ukrajinu da eliminiraju Zelenskog, međutim vjeruje se kako je Ukrajina dobila dojavu o dijelu tih planove od članova ruskih snaga koji se protive ratu u Ukrajini.

9:20 - U ruskom parlamentu je izglasan zakon prema kojem je kriminalno djelo širenje "lažnih" vijesti o ruskim oružanim snagama. Zakon koji je prošao u trećem čitanju uključuje kaznu zatvora kao i financijsku kaznu za sve one koji šire lažne informacije o oružanim snagama i koje pritom imaju ozbiljan utjecaj na iste.

Širenje lažnih vijesti o ruskoj vojsci u Ukrajini kažnjava se kaznom do tri godine zatvora. U slučaju da je to objavljeno u sklopu 'organizirane grupe' ili koristi 'lažne dokaze', kazna može ići i do 10 godina zatvora.

8:52 - Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova u petak je zatražilo od svih strana da zajamče sigurnost nuklearnih postrojenja u Ukrajini, nakon što je požar buknuo u kompleksu nuklearne elektrane Zaporižje nakon napada ruskih snaga.

"Pratit ćemo stanje i pozivamo sve strane da pokažu suzdržanost, izbjegnu eskalaciju i zajamče sigurnost relevantnih nuklearnih postrojenja", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova na dnevnom brifingu.

Foto: Screenshot

8:50 - Većina pripadnika diplomatskog zbora napustila je Kijev, a mnogi već i zemlju. Međutim, veleposlanik Poljske Bartosz Cichocki je posljednji veleposlanik jedne članice Europske unije koji je ostao u gradu koji je glavna meta ruske invazije. Napominje da je glavni razlog njegova ostanaka simboličan.

- Vjerujem da danas možemo utjecati na moral, duh. Imaju hranu, imaju sve, ali mislim da bi odlazak bilo nešto što bi oslabilo njihov duh - napominje veleposlanik za The Guardian.

8:18 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je u petak ujutro najnovije obavještajne informacije vezane uz situaciju u Ukrajini. Na samom početku napominju kako je došlo do požara kompleksa nuklearne elektrane Zaporižje nakon ruskog granatiranja, ali da razina radijacije su uobičajene.

- Mariupolj je pod ukrajinskom kontrolom, ali je najvjerojatnije okružen s ruskim snagama. Civilna infrastruktura grada je izložena intenzivnom ruskom granatiranju - navodi britansko Ministarstvo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vHxz2SoCNW



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zzFeOi729Y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 4, 2022

8:07 - Američki senator Lindsey Graham pozvao je u četvrtak "nekoga u Rusiji" da ubije predsjednika Vladimira Putina čime bi učinio, kako je rekao, "golemu uslugu" Rusiji i ostatku svijeta. Netko u Rusiji trebao bi to učiniti "i otarasiti se tog tipa", rekao je senator u televizijskoj emisiji. Potom je objavio seriju tvitova gdje je naglasio da su "jedini koji to mogu učiniti, Rusi".

"Postoji li Brut u Rusiji?", upitao je Graham, referirajući se na riječi Julija Cezara.

Također je upitao postoji li unutar ruske vojske "pukovnik Stauffenberg, ali efikasniji", ovaj puta govoreći o njemačkom časniku Clausu von Stauffenbergu, organizatoru neuspjelog atentata na Adolfa Hitlera 1944. "Napravili bi golemu uslugu svojoj zemlji i ostatku svijeta", dodao je.

7:57 - Ukrajinski parlament objavio je na svojim stranicama da kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporižje ima ruska vojska. Oni se također pozivaju na dužnosnike na terenu.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військовими https://t.co/crPROn4iyS — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2022

7:51 - Portal Nexta tvrdi da je ruska vojska preuzela kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporižje. Pozivaju se na izjave područne vojne uprave. Napominjemo, u ovom trenutku nema službene potvrde te činjenice.

⚡️ #Zaporizhzhya NPP site was seized by #Russian military, regional military administration says. — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

7:43 - Šest lavova i šest tigrova evakuiranih iz okolice Kijeva stiglo je u četvrtak u zoološki vrt u Poljskoj nakon dvodnevne odiseje u kojoj je kamion zaobilazio prve crte bojišnice i sreo ruske tenkove, rekao je glasnogovornik zoološkog vrta.

Ukrajinski kamion vozio je životinje, zajedno s dvije divlje mačke i divljim psom, gotovo 1000 kilometara do poljske granice izbjegavajući regiju Žitomir, koju su ruske snage bombardirale, rekla je glasnogovornica Malgorzata Chodyla za AFP.

7:03 - Ruske vlasti su ograničile pristup ruskoj inačici BBC-a u zemlji. Druga dva medija Meduza i Radio Liberty su također blokirani.

06:12 - Venezuela će povećati broj letova svoje državne aviokompanije u Moskvu dok mnoge zemlje zatvaraju zračni prostor za ruske zrakoplove nakon invazije na Ukrajinu, rekao je venezuelski ministar turizma.

"Venezuela je spremna i dalje primati ruske turiste", objavio je ministar Ali Padron na Twitteru nakon telefonske sjednice sa čelnicom Ruske savezne agencije za turizam Zarinom Doguzovom.

Dvije strane su se dogovorile da će "jamčiti kontinuitet letova (između Rusije i Venezuele) venezuelske aviokompanije Conviasa", navodi isti izvor.

Broj ruskih turista u Venezueli naglo je skočio u svibnju 2021. kada su Venezuela i Rusija, veliki saveznici, uvele izravnu vezu između Moskve i Caracasa, a tri mjeseca poslije i let na otok Margaritu, na istoku, s iznimno lijepom prirodom i plažama.

05:54 - Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine objavila je da je požar u kompleksu nuklearne elektrane ugašen. Za sada nema prijavljenih žrtava.

05:54 - Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine objavila je da je požar u kompleksu nuklearne elektrane ugašen. Za sada nema prijavljenih žrtava.

05:41 - Stranica za iznajmljivanje apartmana Airbnb prekida s radom u Rusiji i Bjelorusiji, naveo je na Twitteru direktor Brian Chesky.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus — Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022

05:33 - Ukrajinske hitne službe potvrdile su da je požar u zgradi za obuku u nuklearnoj elektrani lokaliziran, navodi Guardian.

05:30 - Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekhov rekao je za CNN da ruska vojska "namjerno pokušava eliminirati ukrajinski narod".

- Situacija je izuzetno teška. Harkiv je bio teško pogođen kontinuiranim bombardiranjem. Stalno lete avioni, lansiraju se rakete, bacaju granate, gađaju se stambene kuće - kaže.

Kako navodi, u stambenim blokovima nema ukrajinskih vojnika.

- To znači da namjerno gađaju stambene zgrade - rekao je dodajući kako su mnogi stanovnici ubijeni ili ranjeni.

05:09 - Justin Trudeau, kanadski premijer, potvrdio je da je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim o napadima na nuklearnu elektranu.

- Ovi neprihvatljivi napadi Rusije moraju odmah prestati - poručio je na Twiiteru.

DPM @cafreeland and I just spoke with President @ZelenskyyUa about the horrific attacks at the Zaporizhzhia nuclear power plant. These unacceptable attacks by Russia must cease immediately. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2022

05:05 - Vatrogasci gase požar u nuklearnoj elektrani, izvijestila je Služba za hitne slučajeve Ukrajine.

04:54 - Američka ministrica energetike Jennifer Granholm objavila je na Twitteru da je razgovarala s ukrajinskim kolegom o požaru u kompleksu nuklearne elektrane i kako je njezino ministarstvo odlučilo aktivirati tim za odgovor na nuklearne incidente.

"Ruske vojne operacije u blizini tvornice su nepromišljene i moraju prestati", navela je dodajući: "Reaktori elektrane zaštićeni su robusnim zaštitnim strukturama i sigurno se gase".

.@ENERGY has activated its Nuclear Incident Response Team and is monitoring events in consultation with @DeptofDefense, @NRCgov and the White House. We have seen no elevated radiation readings near the facility. 2/ — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 4, 2022

04:49 - Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine kaže da ruski vojnici sprječavaju službe u gašenju požara koji i dalje gori u kompleksu nuklearne elektrane, prenosi Guardian.

04:43 - Britanski premijer Boris Johnson kaže da bi "nepromišljeni postupci predsjednika Putina sada mogli izravno ugroziti sigurnost cijele Europe". Nedugo nakon vijesti o požaru u nuklearnoj elektrani, Johnson je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim.

Glasnogovornica Downing Streeta nazvala je situaciju "zabrinjavajućom", dodajući: "Oba čelnika su se složila da Rusija mora odmah prekinuti napad na elektranu i omogućiti nesmetan pristup hitnim službama".

Johnson je također rekao da će Ujedinjeno Kraljevstvo "učiniti sve što može kako bi osiguralo da se situacija dalje ne pogoršava". On, piše BBC, traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a u nadolazećim satima.

04:34 - "Obraćam se svim Ukrajincima, svim Europljanima, svim ljudima koji poznaju riječ Černobil, koji znaju koliko je patnje i žrtava izazvala eksplozija u nuklearnoj stanici. Bila je to globalna katastrofa. Stotine tisuća ljudi borile su se protiv njegovih posljedica. Rusija to želi ponoviti, ali šest puta jače", kazao je Volodimir Zelenski.

03:55 - IAEA je izvijestila kako su iz Ukrajine naveli da požar nuklearne elektrane nije utjecao na ključnu opremu te kako osoblje elektrane poduzima potrebne mjere za ublažavanje štete.

#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

03:35 - Vlasti u nuklearnoj elektrani kažu da je postrojenje osigurano i da je "nuklearna sigurnost sada zajamčena", prenosi The Guardian.

03:11 - Ukrajinski regulator rekao je Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) da "nije zabilježena nikakva promjena u razini radijacije na lokaciji nuklearne elektrane Zaporožje".

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

03:09 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na svom Facebook profilu snimku napada na najveću europsku nuklearnu elektranu.

- Rusija napada nuklearnu elektranu u Ukrajini! - naveo je.

03:06 - Andrey Tuz, glasnogovornik nuklearne elektrane, rekao je da je granatiranje za sada prestalo, ali da je situacija krajnje neizvjesna, prenosi The Guardian.

- Bombardirali su sve što su mogli - naveo je.

03:00 - Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, naveo je CNN.

Bijela kuća, dodaje se, nastavlja nadzirati požar u nuklearnoj elektrani

02:57 - Vatrogascima je dopušten ulazak na teritorij nuklearne elektrane Zaporožje, prenosi Nexta izjavu načelnika regionalne vojne uprave Oleksandra Starukha.

❗️Fire brigades were allowed to enter the territory of the Zaporozhye nuclear power plant



This was announced by the head of the #Zaporozhye regional military administration Oleksandr Starukh. — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

02:53 - Prvi dani invazije ruske vojske na Ukrajinu bili su iznenađujuća strateška i taktička pogreška obilježena nestašicom hrane i goriva, napuštenim oklopnim vozilima, gubicima zrakoplova i pogibijom vojnika, smatraju američki stručnjaci.

02:34 - Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) informirana je o granatiranju nuklearne elektrane Zaporožja i u kontaktu je s ukrajinskim vlastima.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Glavni ravnatelj Rafael Mariano Grossi apelirao je na hitnu obustavu uporabe sile u Enerhodaru i pozvao vojne snage koje tamo djeluju da se suzdrže od nasilja u blizini nuklearne elektrane.

02:25 - Dužnosnik Bijele kuće kaže da nadziru nuklearnu elektranu u Zaporožju, prenosi CNN.

02:09 - Češke dragovoljce koji žele ići u Ukrajinu kako bi sudjelovali u borbi s ruskom invazijom neće se kazneno goniti, odlučili su češki čelnici.

"Možemo im zajamčiti imunitet na temelju predsjedničkog pomilovanja", rekao je novinarima premijer Petr Fiala nakon sastanka s predsjednikom Milošem Zemanom.

Zakon kažnjava Čehe za sudjelovanje u stranim vojskama s do pet godina zatvora i jedino zakonsko rješenje je zatražiti posebno dopuštenje od predsjednika. Tristotinjak zahtjeva u tom smislu već je predano, a stotinjak ih je zaprimilo ministarstvo obrane.

02:03 - Upozorenja o zračnom napadu aktivirana su u nekoliko ukrajinskih gradova.

⚡️Air raid alerts in Odesa, Bila Tserkva, and Volyn Oblast.



Residents should go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 4, 2022

01:45 - Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmytro Kuleba na Twitteru je potvrdio napad kod nuklearne elektrane.

- Ruska vojska sa svih strana puca na najveću nuklearnu elektranu u Europi. Požar je već izbio. Ako eksplodira, bit će 10 puta gore od Černobila! Rusi moraju odmah prekinuti vatru, propustiti vatrogasce, uspostaviti sigurnosnu zonu! - naveo je.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

01:25 - U najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani u Zaporožju izbio je požar, priopćio je gradonačelnik obližnjeg grada Energodara.

- Kao rezultat kontinuiranog neprijateljskog granatiranja zgrada i jedinica najveće nuklearne elektrane u Europi, nuklearna elektrana gori - rekao je gradonačelnik Dmytro Orlov na svom Telegram kanalu, prenosi The Guardian.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

01:20 - Vladimir Kličko, brat gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, upozorio je na svom Twitter profilu da će se svijet, ako se rat u Ukrajini sada ne zaustaviti, suočiti s katastrofom koju opisuje kao kombinaciju Černobila i Fukushime.

- Ukrajina ima četiri nuklearne elektrane, a ruska vojska baca rakete i bombardira tik uz nju - naveo je dodajući kako invaziju treba odmah zaustaviti.

If this war in Ukraine is not STOPPED NOW the world will face another Chernobyl/Fukushima combined. Ukraine has 4 nuclear power plants and Russian army is shooting rockets and bombing right next to it. Don’t look away, STOP 🛑 Russian invasion NOW!!! — Klitschko (@Klitschko) March 3, 2022

01:00 - Prema GlobalChecku, servisu koji prati internetsku cenzuru, BBC je blokiran u Rusiji, kao i Deutsche Welle.

❗️ Сайт BBC заблокирован в России. pic.twitter.com/ZO0gAyPIBG — GlobalCheck (@globalchecknet) March 3, 2022

Zabrana je, navodi Guardian, uvedena nakon što je Europska unija blokirala sadržaj RT-a i Sputnjika.

00:47 - Ukrajinski državljani prisutni u SAD-u od utorka moći će ostati u zemlji pod posebnim statusom.

Američki tajnik za domovinsku sigurnost Alejandro Mayorkas najavio je taj potez rekavši da će vlada proširiti "Privremeno zaštićeni status" (TPS) na Ukrajince.

I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022

Domovinska sigurnost obično označava nacionalnosti pod TPS-om zbog tekućih oružanih sukoba, prirodnih katastrofa, epidemija ili "drugih izvanrednih i privremenih uvjeta" koji sprječavaju ljude da se sigurno vrate u svoje matične zemlje. Njime je zaštićeno već 12 zemalja, piše BBC.

00:33 - Više od 500 inozemnih studenata zarobljeno je u Sumiju, gradu udaljenom 40 kilometara od sjeveroistočne granice Ukrajine, piše The Guardian.

Većina su Nigerijci, dok su ostali iz Gane, Etiopije, Angole, Tanzanije, Ruande, Irske, Indije, Libanona i Turske.

Oluwaseun Adefemi, nigerijski student medicine koji je stigao u Sumi u siječnju, rekao je da su zalihe hrane i vode već pri kraju i da više nije sigurno ići u lokalne trgovine.

- Svaki dan čujemo eksplozije. Svaki put moramo u naše bunkere. Jučer smo čuli eksplozije u šest ili sedam ujutro. Kad ih čujemo, bježimo u podrum – to je naš improvizirani bunker - kazao je.

00:10 - Ukrajinska vojska vjeruje kako je bjeloruskim trupama naređeno da prijeđu granicu s Ukrajinom kako bi se danas borili, navodi BBC.

- Zapovjedništvo vojne postrojbe dobilo je zapovijed za prijelaz granice s Ukrajinom - stoji u objavi Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine. Navode i kako Rusija koristi bjeloruski teritorij za ispaljivanje projektila na ukrajinske gradove.

