'Rusima nije svejedno hoće li ući desetak tisuća stranih ratnika u Ukrajinu. U Domovinskom ratu imali smo borce iz cijelog svijeta'

Još jednu tešku noć pretrpjela je Ukrajina u kojoj i dalje traje ruska invazija. Svijet se dodatno zabrinuo nakon vijesti o napadu u kompleksu najveće europske nuklearke u Zaporižji. Kakvo je stanje na terenu i posljednje vojne operacije u Ukrajini komentirao je vojni analitičar Večernjeg lista Ante Kotromanović, bivši ministar obrane RH s velikim operativnim iskustvom iz Domovinskog rata.

Jučer smo predviđali, a danas se budimo s tim vijestima. Zbog napada izbio je požar u nuklearnoj elektrani. Zelenski upozorava, dođe li do eksplozije, bit će to katastrofa šest puta gora od Černobila.

Znali smo da se vode teške borbe u tom području oko nuklearnih elektrana, pogotovo oko ove koja ima šest reaktora. Još jučer smo s pravom upozorili hrvatsku javnost na ono što bi bila katastrofalna posljedica za cijeli svijet, pogotovo za Europu, ako bi došlo do eksplozije tih reaktora.

Zato je bitno ponoviti da Hrvatska mora što prije napraviti reviziju tih potrebitih sredstava koje bi mogle poslužiti u slučaju katastrofe. Od robnih zaliha, strateških rezervi nafte i plina, točno se mora vidjeti koliko smo održivi samostalno, koliko dana, što to znači za gospodarstvo, koji su lanci opskrbe koje bi Hrvatska imala. Sada se mora pregovarati sa zemljama za plin i derivate. Očekujem u idućem periodu da će situacija u Ukrajini još više eksplodirati u negativom smislu i zato opreznosti nikad dosta.

Moramo biti svjesni da je to opasnost koja nam visi iznad glava i da ovaj rat nije klasičan. Moramo biti svjesni opasnosti koje mogu doći iz Ukrajine, opasnosti od nuklearnih elektrana oko kojih se vode teške borbe. Vidjeli smo da ruska armija ne preza ni oko čega, da su spremni napraviti bilo što da ostvare ciljeve.

To je poziv nama u Hrvatskoj da shvatimo da smo tu negdje blizu. Imamo iskustva iz Domovinskog rata da se postavimo odgovorno i da pripremimo Hrvatsku za blisku budućnost koja je vrlo neizvjesna, pogotovo u gospodarskom smislu.

Što biste savjetovali građanima, pogotovo nakon ove vijesti o požaru u nuklearnoj elektrani koji je sinoć izbio, kako se oni eventualno mogu pripremiti i što bi sada trebali činiti?

Ne znam kako se obični ljudi mogu braniti od toga. Nitko od nas nema gas-masku koja je osnovni paket prve pomoći u slučaju kemijskog ili nuklearnog udara. Nažalost, nema prevelike pomoći, ali određene stvari koje se mogu prevenirati moraju se prevenirati od određenih ljudi u sustavu. U biti se moramo nadati da će biti razuma.

Kakva je situacija na samom terenu, osim ove katastrofalne vijesti o zauzimanju nuklearke?

U devetom danu ruske agresije na Ukrajinu moramo odati priznanje ukrajinskoj vojsci koja se grčevito brani i pruža herojski otpor ruskim snagama na cijelom teritoriju Ukrajine. Svidjelo mi se da je ukrajinsko političko vodstvo pozvalo ukrajinski narod na totalni otpor u svim dijelovima zemlje. U vojnom smislu to znači da svi sposobni muškarci i žene uzmu oružje u ruke i brane domovinu. Ukrajinska vojska odlučila je braniti sve urbane sredine i tako usporavati rusku vojsku. To je važno u strateškom vojnom smislu. Zbog te važne odluke ruski blitzkrieg nije uspio. Oni su mislili da će to završiti u nekoliko dana, brzo će razbiti ukrajinske snage s mnogo oklopa, ovladat će ključnim gradskim središtima i ključnom infrastrukturom u gradovima i dovesti u pat-poziciju ukrajinske snage i vodstvo.

Ovako su vezali njihove snage po cijeloj Ukrajini na bojišnicama i oni ne mogu tako brzo napredovati, to je važna i bitna stvar. Blitzkrieg se treba dogoditi u maksimalno 15 dana, a sada će ruska vojska morati lomiti otpor Ukrajinaca grad po grad i selo po selo. To će se pretvoriti u nešto dugotrajno i trajat će najvjerojatnije mjesecima.

Ukrajinci su spremni dati što god treba za svoju domovinu, dio tijela, život, štogod. Rusi to nisu očekivali. Kako tamo ima i puno rusofila i ljudi koji su pravi Rusi, živjeli su skupa u jednoj zajednici godinama, mislili su da će to biti lakše, da će biti bolje dočekani, nisu očekivali takav otpor. To je bila jedna od stvari koje je rusko političko-vojno vodstvo predvidjelo, ali krivo su procijenili.

Ruske snage koje se sad nalaze u Ukrajini nedovoljne su da bi se napravila kompletna okupacija Ukrajine, već su umorni i istrošeni od borbi deveti dan, i moraju dovesti još značajne snage ako žele uspjeti. Po mojemu mišljenju potrebno je još barem 100 tisuća vojnika da bi zamijenili ove ljude koji se svakodnevno bore. I, naravno, da bi imali mogućnost paralelnog napada i blokiranja velikih gradova, a za sve to treba vremena i vremena.

Očekuje se i napad na Odesu, što bi značilo potpuni gubitak izlaska na Crno more za Ukrajinu.

Ruske snage na jugu Ukrajine imale su daleko najviše uspjeha i tamo su relativno dobro napredovale, iako ne opet onako kako su očekivale. Odsijecanje Odese, koja je treći najveći grad u samoj Ukrajini, bio bi zbilja ozbiljan poraz ukrajinske vojske. Ne konačan, ali ozbiljan poraz. Ruske snage zaobilaze je sjeverno i žele je odsjeći. Vidjet ćemo kakav će biti otpor tog grada, za osvajanje Odesse trebaju znatne snage, oklopna mehanizacija, amfibijska vozila, mornarica. To će trajati. Bitno je da ukrajinsko vojno-političko vodstvo izdrži što dulje, oni moraju bez iznimke braniti svaki grad do zadnjeg metka i to će dovesti rusku armiju u jako velike probleme.

To više nije blitzkrieg nego dugotrajni rat. U međuvremenu će se ruska gospodarstva i ekonomija jako iscrpiti, ruski vojnici će se na terenu pitati za što se bore, moral će padati. Ovo su ključni trenuci, Ukrajinci koji se bore ne smiju popustiti i moraju se održati u tim gradovima bez obzira na to što je tehnička nadmoć u korist Rusa doista nevjerojatno velika. Ali ako žele jednog dana ravnopravno sjesti za stol s Rusima i reći im: "O. K., vi ste uzeli teritorij, ali ne i gradove", onda je to dobra pregovaračka pozicija. Ako izgube gradove, morat će prihvatiti sve ono što je Putin tražio, demilitarizacija i denacifikacija.

Kada će Kijev biti u potpunom okruženju?

Rusi su dovukli jake snage u regiju Kijeva, jedan dio prema zapadu već kontroliraju i odsjekli su dio Kijeva od zapada Ukrajine. Ne slažem se s tezom da su te snage logistički propale, kao što sam čitao neke analize, da im pucaju gume. To je normalno. Na 10 tisuća transportera i kamiona logično je i normalno očekivati da dođe do pucanja guma i nekih tehničkih kvarova. Pogrešna teza jest da je ruska vojska došla nespremna, ali naravno da ima problema. Vjerojatno su u subordinaciji između pojedinih segmenata vojske poput topništva morali bolje reagirati, ali i oni uče. Moraju se raširiti kao lepeza, možda neće pokušati jako na silu ulaziti u Kijev i probijati crtu obrane nego će ga zaokružiti u cijelom obujmu i tu taktizirati i vidjeti hoće li ga napadati jače ili slabije. To će im biti dobra osnova za pregovaranje.

Je li sudbina ukrajinskog juga zapečaćena?

Teško je predvidjeti, ali po svemu ovome što gledamo na terenu vidimo apsolutnu dominaciju ruske vojske u zraku, na kopnu i moru i pitanje je koliko ukrajinska obrana može izdržati. To je ključno pitanje o kojem stalno govorim. Ako budu imali dovoljno snaga, streljiva i protuoklopnih sredstava, to može trajati dugo. I zato stalno ponavljam da akcija zapada mora biti brža, ako misle održati ovakvo stanje. Da veliki gradovi ne padnu, oni moraju naoružati Ukrajinu i te gradove i barem im dati mogućnost da se brane, to je minimalno.

Rusi su poručili da će kriminalno goniti sve strane borce na ukrajinskom teritoriju. Je li to prijeki sud, što poručiti onima koji se iz Hrvatske spremaju na rat u Ukrajinu?

Mislim da Rusi moraju poslati brutalnu poruku jer nije svejedno hoće li ući desetak tisuća stranih ratnika u Ukrajinu. Rusi će biti brutalni prema tim ljudima, vjerojatno neće ni doći do zarobljavanja, a ako dođe, onda će to rješavati po kratkom postupku.

Mi smo u Domovinskom ratu imali mnogo boraca iz cijelog svijeta. Ja razumijem te ljude kod kojih prevlada emocija kad vide da puno jači napada puno slabijeg, ljude povuče taj osjećaj pravde i na njima je da odluče, ali moraju biti svjesni da to nije film, to nije Bruce Willis koji puca i sam ubije 50 neprijatelja, to je ozbiljan i brutalan napad. U rovu si cijeli dan i cijelu noć, nemaš dovoljno hrane, na tebe pada i obična kiša i kiša granata, topništvo napada. Neka dobro razmisle.

