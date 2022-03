Analitičar Vidmarović: Iluzija je da će Putin završiti u Den Haagu iza rešetaka, ali postoji jedan način

Stručnjak za međunarodne odnose i analitičar Branimir Vidmarović gostuje u specijalnoj emisiji Večernji TV-a u kojoj komentirao granatiranje i požar kod najveće nuklearke u Europi.

Na pitanje kome vjerovati jer obje strane krive onu drugu, poznati analitičar kratko odgovara: - Nikome! Mi ovdje ne možemo imati informacije niti tko niti kako. Jedino o čemu treba razmišljati je o nuklearki i njezinoj sigurnosti.

POGLEDAJTE SNIMKU

- Čija god strana preuzme kontrolu nad nuklearkom, onda će biti sigurna jer su to strateški objekti - napominje i dodaje da je jedino važno da su ti objekti sigurni.

- Za Ukrajinu je to važno jer je to opskrba energijom, a za Rusiju je to važno kako bi 'odrezali' Ukrajince od te opskrbe energijom i kako bi je pokušali iscrpiti. Sigurnost nuklearke je važna i jednoj i drugoj strani jer svi znamo kakve su bile posljedice u Černobilu, a to je curenje radijacije. Vjerujte mi, nikome nije u cilju da se te nuklearke unište. Vodi se rat za kontrolu nuklearki, a voditi rat kraj njih je visokorizično. Svaka strana će biti zainteresirana da za tu prijetnju optuži onu drugu.

Osvrnuo se na nedavnu izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da sve ide po planu u Ukrajini.

- Ruska vojska ne ide po planu, to se jasno vidi. Ima tu jako puno improvizacije. Možda su išli po planu prva dva dana kad se vidjelo da se ciljano granatiraju vojni objekti. Ova operacija ne ide po planu jer se ne mogu ostvariti Putinovi ciljevi, a to je provedba demilitarizacije i denacifikacije. To su parole, to nisu ciljevi. Kad ste vi na terenu vi trebate konkretne ciljeve. Putin nije očekivao da će se situacija razviti na ovakav način. Očekivao je sankcije. Vjerojatno je očekivao predaju u roku tri dana i bijeg. On će morati sad ići silovije kako bi prisilio Zelenskog na predaju i u smjeru osvajanja Kijeva. Dobrih puteva iz ove krize nema.

Na pitanje da komentira drugu Putinovu izjavu o tome da Rusija nema zle namjere prema susjedima, Vidmarović se nasmijao i rekao da ova operacija je najbolji dokaz.

- To su sad njegova jezična izmotavanja. To je način da se opravdava sva razaranja i vojna agresija. Svima nama je jasno da to nema smisla. Zle namjere su tu. Čak i ako ih nema, zli postupci su tu jer su prouzročili stradanja. To je automatski zla namjera.

Vidmarović smatra da Putin ne dobiva prave informacije s terena i ruski predsjednik misli da je ono što se događa kreacija ukrajinske vlade prema vani.

- S druge strane, sankcije su toliko jake da je i on shvatio da se stvari moraju popraviti. Mogu se popraviti ako on ode ili ako prestane rata. Prestanak rata je jedna od najsretnijih ishoda. O vojnoj neutralnosti Ukrajine se može razgovarati, ali Putin si je zabio u glavu ciljeve demilitarizacije, denacifikacije, priznanje Krima i onda nikako ne može stati. Rješenje krize je tu negdje i kad bi on to mogao prepoznati, onda bi mogao i izaći iz svega ovoga. Naravno, ali ne neokaljan. On misli da ima dovoljno kapaciteta da može ovo nastaviti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski preživio je tri pokušaja atentata i to zahvaljujući informacijama koje su Ukrajini dostavili članovi ruskih sigurnosnih snaga koji su protiv rata, objavio je to u četvrtak navečer britanski The Times.

- Mogu to objasniti na dva načina. Netko u sustavu dovoljno pametan da se radi o katastrofi, a treba uzeti na umu da su Ukrajinci i Rusi dosta povezani rodbinskim vezama i nisu svi spremni uništiti Ukrajinu. Ili vjerujem da je riječ o nekim prebjezima na američku stranu ili netko ima emotivne razloge da spriječi rat u Ukrajini. Možda ima još faktora u igri, poput izraelske tajne službe možda pomažu. Ruski sustav nije toliko monolitan koliko se očekuje.

Kad je riječ o Izraelu, Vidmarović napominje da oni imaju jednu od najtežih sigurnosnih situacija na svijetu. Rusija je jedan of faktora sigurnosti zbog dobrih odnosa s muslimanskim svijetom, dodaje i napominje faktor etničnosti jer postoje Židovi i u Rusiji i u Ukrajini.

- Teško je podržati Ukrajinu kad znate da uistinu postoje bataljuni koji slave Hitlera i zbog toga je procjena Izraela da se ne treba previše miješati jer kako god da odabereš nije dobro.

Kad je riječ o Čečenima, Vidmarović navodi da Čečeniju čine brojna plemena i napominje ukoliko njihov postavljeni vođa Ramzan Kadirov, koji podržava Vladimira Putina, pokaže slabost, njegovi vlastiti ljudi će ga smijeniti.

- Njega će smijeniti oni koji nisu skloni Moskvi ili toj političkoj situaciji. Ako se ovo nastavi, ja ne bih isključio revoluciju ni u Čečeniji što bi stvorilo velike probleme samoj Moskvi. Oni se nikad neće pomiriti da su oni dio Rusije. Možda netko čeka da Kadirovu prestane financiranje i onda bi se mogla otvoriti i čečenska fronta.

Vidmarović je posve odbacio mogućnost da Putin završi u Haagu.

- Niti jedan vođa velesile nije završio u Den Haagu. Iluzija je da će on završiti tamo iza rešetaka iz više razloga. Jedino je moguće i to je politička fantazija, a to je da se dogodi politička revolucija u Rusiji i onda bi ga netko iznutra mogao krivično goniti te nakon toga tek izručiti - kazao je i dodao da je teško očekivati da bi i do toga moglo doći.

Pratite OVDJE što se događa u Ukrajini