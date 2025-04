Komemoracija u Jasenovcu napokon bez podjela i više kolona

Izgleda da će okrugla, 80. godišnjica proboja logoraša iz ustaškog koncentracijskog logora u Jasenovcu u utorak proći i bez više kolona i bez dijeljenja. Kako nam je kazao predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, ove godine na komemoraciji se očekuju i svi predstavnici žrtava kao i predstavnici državnog vrha.

– Imali smo sastanak vezan za organizaciju komemoracije, svi članovi bili su prisutni i niti je na sastanku netko rekao da neće doći niti je do sada netko javio da na službenu komemoraciju neće doći. Očekujemo sve koji su pozvani da će na komemoraciju i doći ili poslati svoje izaslanike – kazao je Habulin. Na konstataciju kako je to napredak s obzirom na to da smo prijašnjih godina imali ili više kolona ili predstavnici žrtava nisu željeli sudjelovati na službenoj komemoraciji, dodao je kako bi bilo dobro da u Jasenovac na taj dan svi koji su pozvani nađu načina da i dođu. Također, da tih sat vremena koliko službeni program traje odstoje dostojanstveno, polože cvijet i tako odaju poštovanje svim žrtvama koje su prošle kroz logor Jasenovac u kojemu je stradalo više od 80 tisuća ljudi.

– To je naša dužnost i naša obaveza da se poklonimo žrtvi i odamo joj počast. Volio bih kada bi se to u utorak dogodilo, da svi zajedno budemo tamo. A nakon toga mogu se ponovno nastaviti svađati i polemizirati – kazao je Habulin. Zadnjih godina oko komemoracije i njezina održavanja bilo je dosta neslaganja. Osim godina kada se u Jasenovac išlo u više kolona, državni vrh odvojeno od predstavnika žrtava, prošle godine u službenoj komemoraciji odbili su sudjelovati predstavnici Koordinacije Židovske zajednice. Oni su vijenac i cvijeće položili uoči službenog programa, a isto su tako postupili i SDP-a i Možemo!

Glavni prijepor ZDS

Jedan od glavnih prijepora zbog kojega su se neki odlučivali na bojkot službene komemoracije prijašnjih godina je to što se država nikada nije do kraja razračunala s ustaškim pozdravom “za dom spremni”. Iako su kazne novim Prekršajnim zakonom za povike “ZDS” znatno povećane, predstavnici žrtava i lijeva oporba tvrdili su da je novi zakon samo kompenzacija za ono što Koordinacija židovskih općina i ostali predstavnici žrtava logora Jasenovac traže već godinama, a to je da se ustaški pozdrav “za dom spremni” i isticanje ustaških, nacionalsocijalističkih i četničkih simbola uvrsti u Kazneni zakon te kvalificira kao kazneno djelo koje bi se kažnjavalo s do tri godine zatvora.

Kako im Vlada to nije udovoljila, predstavnici židovskih općina još su 2022. bojkotirali središnju komemoraciju u Jasenovcu te organizirali svoju. Habulin je za Večernji list komentirao i činjenicu da bi se “za dom spremni” moglo zaoriti uskoro i na Hipodromu na kojemu se očekuje pola milijuna ljudi na Thompsonovu koncertu. – Nemam s tim problem jer ja tu ništa ne mogu učiniti. Govorio sam, ne jednom, da je “za dom spremni” ustaški pozdrav i ako to ova država dozvoljava, ja tu ne mogu ništa. Svi alati su u rukama aktualne vlasti – poručio je Habulin.