NOVA STRATEGIJA UKRAJINE

Zelenski hitno okupio vrh države: Spremaju se važni pregovori, detalji se zasad skrivaju

France's President Emmanuel Macron and Ukraine's President Volodymyr Zelensky attend a bilateral meeting at the Elysee Palace in Paris
31.05.2026.
u 00:06

Osim sigurnosnih pitanja, ukrajinski vrh razgovarao je o nastavku razmjena ratnih zarobljenika te novim mjerama potpore energetskom sektoru.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski okupio je najviše sigurnosne i obrambene dužnosnike kako bi usuglasili prioritete za nadolazeće razdoblje, uključujući pripremu važnih međunarodnih razgovora. Na sastanku su sudjelovali čelnik vojne obavještajne službe Kirilo Budanov, bivši premijer Denis Šmihal i ministar obrane Rustem Umerov.

U fokusu su bili jačanje protuzračne obrane, nabava presretača te provedba sporazuma o zajedničkoj proizvodnji bespilotnih letjelica sa SAD-om i europskim partnerima. “Definirali smo prioritete za sljedećih nekoliko tjedana: antibalistički sustavi, bilateralni dokumenti o proizvodnji i isporuci bespilotnih letjelica, posebno ‘Drone Deal‘ s Europskom unijom, te priprema sastanaka u nekoliko različitih formata, poručio je Zelenski putem društvenih mreža.”

Zelenski nije želio otkrivati pojedinosti o pregovorima koje je nazvao važnima. Sastanak dolazi nakon što je ukrajinski predsjednik od Washingtona ponovno zatražio dodatne raketne presretače PAC-3 za sustav Patriot, ključan za obranu od ruskih balističkih projektila, piše Kyiv Independent. 

Istodobno, američki pokušaji posredovanja između Moskve i Kijeva zasad ne daju rezultate. Rusija odbacuje prijedlog privremenog primirja, dok Ukrajina ne prihvaća teritorijalne ustupke u Donjeckoj oblasti. Zastoj u pregovorima potvrdio je i američki državni tajnik Marco Rubio nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a.

“Ako vidimo priliku za pokretanje pregovora koji će biti produktivni, a ne kontraproduktivni, i koji imaju šansu uroditi plodom, spremni smo odigrati tu ulogu. Međutim, u ovom trenutku se takvi razgovori ne vode.”

Osim sigurnosnih pitanja, ukrajinski vrh razgovarao je o nastavku razmjena ratnih zarobljenika te novim mjerama potpore energetskom sektoru. Kijev se već priprema za novu zimsku sezonu i moguće nove ruske napade na energetsku infrastrukturu.

Stižu prve reakcije iz Rusije: 'Odgovor se neće dugo čekati'
Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina

