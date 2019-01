VIDEO Koliko moraš biti glup za to: Pogledajte gdje je išao ukrasti bicikl

Nije baš lako biti lopov. Na puno stvari morate paziti da dobro obavite posao i da vas ne uhvate.

Svejedno, ne trebate baš ni biti genijalac da znate da nije najbolja ideja krasti ispred policijske postaje.

To nije palo na pamet biseru koji je odlučio ukrasti bicikl upravo ispred postaje policije u Gladstoneu u američkoj saveznoj državi Oregon. I to tik do natpisa "Gladstone Police".

Pogledajte video propale krađe:

Naravno, tek što se lopov bacio na posao, policajci su izašli iz postaje i ščepali ga, pa mu nakon svladavanja skinuli masku. Sve je snimila nadzorna kamera kako bi u gluposti nesuđenog vlasnika crnog bicikla uživao cijeli internet.

Lopov je poslije identificiran kao Adam Valle i uhićen je.