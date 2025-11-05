Naši Portali
POZAMAŠAN RAČUN

Koliko će nas koštati Agrokor? Sudski troškovi skaču do neba, vještačenja plaćena 2,3 mil. eura

VL
Autor
Ivana Jakelić
05.11.2025.
u 21:52

Kako sada stvari stoje, teško da će suđenje u aferi Agrokor početi prije sredine ili kraja iduće godine, a moglo bi se dogoditi da se sudi samo vlasniku kompanije Ivici Todoriću. Afera Agrokor tako je razotkrila svu nesposobnost države da na svrsishodan način vodi neki sudski postupak te pri tome zadovolji i pravo i pravdu

Ljudi me pitaju otkud mi snaga za borbu u ovom postupku koji je protiv mene pokrenuo Plenković. Snagu mi daje istina. Jer tko ima istinu, taj će pobijediti. Ovi ljudi su osam godina bili pod optužbama, njima je blokirana imovina, ostali su bez zdravlja i obitelji. Razumijem zašto su se maknuli, a za mene je dobro da ostanem sam jer je ovo moja bitka. Kazao je to Ivica Todorić prije desetak dana na zagrebačkom Županijskom sudu, na kojem je netom prije te njegove izjave novinarima održana sjednica optužnog vijeća u aferi Agrokor, koja se može nazvati majkom svih hrvatskih afera i aferom u kojoj se zrcale sve slabosti hrvatskog društva, države, pravosuđa i hrvatskih institucija. Afera Agrokor razotkrila je svu raskoš nesposobnosti ove države da na svrsishodan način vodi neki sudski postupak i pri tome zadovolji i pravo i pravdu.

