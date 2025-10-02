Naši Portali
NOVOSTI IZ HŽ-A

Od Zaboka do Đurmanca od danas vozi novi dizel-motorni vlak: Opremljen kao najmoderniji u Europi

Zagreb: Oleg Butković sudjelovao je na puštanju u promet prvog baterijskog vlaka
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
02.10.2025.
u 11:17

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Ukić najavio je nabavu novih vlakova i na drugim linijama do 2028. godine. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek rekao je da je riječ o investiciji velike vrijednosti koja dodatno podiže standard putovanja u Hrvatskom zagorju.

Putnicima na relaciji Zabok - Krapina - Đurmanec od četvrtka je na raspolaganju novi dizel-motorni vlak, drugi novi vlak uveden u promet na toj dionici u nekoliko mjeseci koji ima sve karakteristike najmodernijih vlakova koji danas postoje u Europi, izvijestili su iz HŽ Putničkog prijevoza.

Novi vlak putnicima donosi veću udobnost, sigurnost i ekološki prihvatljiviji način putovanja, rekao je predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić. – U ožujku je pušten u promet novi dizel-električni vlak na ovoj dionici pruge prema Đurmancu i Krapini, a nakon nekoliko mjeseci imamo i drugi, što znači da značajno podižemo kvalitetu usluge na ovom području – dodao je Ukić.

Naglašava da željeznički prijevoz u Krapinsko-zagorskoj županiji godišnje koristi gotovo dva milijuna putnika. Novi vlak na relaciji Zabok - Krapina - Đurmanec ima obilježja najmodernijih u Europi, od audio-vizualnih najava i besplatnog Wi-Fi-ja, do klimatizacije i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Ukić najavio je nabavu novih vlakova i na drugim linijama do 2028. godine. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek rekao je da je riječ o investiciji velike vrijednosti koja dodatno podiže standard putovanja u Hrvatskom zagorju.

– Trenutno se u željeznički sektor ulaže gotovo 1,5 milijardi eura kroz projekte diljem Hrvatske, a poseban je naglasak stavljen na kvalitetu usluge i prijevoza putnika – ističe Tušek. Dodao je da je ovaj dizelski vlak pretposljednji iz serije od 12 vlakova te da je ugovoreno još 13 novih i šest vlakova koji dolaze sljedeće godine.

"Riječ je o velikim i modernim elektro-dizelskim hibridnim vlakovima koji će spajati Dalmaciju i kontinentalnu Hrvatsku", pojasnio je Tušek dodajući da su u pripremi novi projekti nabavke vlakova, uključujući i noćne linije koje će prometovati prema više hrvatskih gradova.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar poručio je da ulaganja imaju izravan učinak na lokalno stanovništvo. – Ovo je jedan od najboljih primjera kako bi trebala funkcionirati država. Imamo sjajan investicijski ciklus, domaći proizvod i praćenje najnovijih trendova i tehnologija – dodao je.

Ključne riječi
Krapina Zabok krapinsko-zagorska županija vlak

