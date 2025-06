Kod Slavonskog Broda nestao Antonio (18), majka moli za pomoć: 'Otišao je plivati s prijateljima, nema ga satima'

U mjestu Završje nedaleko od Slavonskog Broda nestao je 18-godišnji Antonio Tasić, rođen 2006. godine u Slavonskom Brodu. Mladić se posljednji put vidio 16. lipnja 2025., a otada mu se gubi svaki trag. Prema informacijama iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, Antonio je hrvatski državljanin, visine oko 170 centimetara, smeđe kose i smeđih očiju. U trenutku nestanka na sebi je imao samo smeđe kupaće gaće i crne papuče.

Nestanak vodi Policijska uprava brodsko-posavska, a potraga je u tijeku. Antonio se nalazio u društvu trojice prijatelja kraj jezera kada je odlučio otići, navodno na WC, i od tada mu se gubi svaki trag. Detalje je za Dnevnik.hr ispričala njegova majka Marija Živković.

– Bila su njih četvorica, on i tri prijatelja. Antonio je bio u plićaku i trojica su prijatelja otišla preplivati jezero, a on je rekao da ide na WC. Kad su se vratili sat vremena kasnije, nije ga bilo – ispričala je Živković. Kako dodaje, mladić je otišao samo u papučama i kupaćim gaćama, a sve ostale osobne stvari ostale su na mjestu. – Vidjeli su da nema papuča tako da je on otišao samo u njima i u kupačem – rekla je majka.

– Sada su ondje ronioci i psi tragači, stigla je i Hrvatska gorska služba spašavanja i stalno je tamo. Mobitel mu je strgan i ne radi pa ga nije ni nosio sa sobom tako da ga ne možemo ni nazvati – kazala je Živković. Policija poziva sve koji imaju informacije o Antoniju Tasiću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.