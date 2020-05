'Koalicija HDZ-a i Škore? Interesi bi mogli uskočiti u prvi plan'

Hoće li ijedna uvriježeno jaka politička opcija nakon izbora moći bez natezanja oko skupljanja većine u Saboru?

Jako je teško bilo što prognozirati, ovaj put pogotovo zato što su glavne političke stranke, suparnice, prema istraživanjima, jako izjednačene. I teško je zaključiti tko bi mogao dobiti relativnu većinu. Veliku će ulogu imati i činjenica tko će biti treći po snazi ili brojnosti jer će taj biti potencijalni kandidat za sastavljanje bilo kakvih koalicija.

Glavno pitanje glasi – hoće li uopće, ne na razini ideoloških sličnosti, već na ljudskoj razini, biti moguće ostvariti bilo kakvu koaliciju.

Koliko je izgledno da bi HDZ i Škoro nakon izbora ipak mogli koalirati?

Postoji temeljna logika koja kaže – ako se želi ostati vjerodostojan, primarno se traži suradnike iz segmenta koji je ideološki i vrijednosno blizak stranci s relativnom većinom. No, tu dolazimo do problema jer je ta treća opcija nastala zbog nezadovoljstva onim što se događa u HDZ-u. Bojim se da bi interesno pitanje moglo uskočiti u prvi plan pa se čak u razgovorima i zaboraviti kakve su se sve teze zastupale mjesec-dva prije.

Koliko je to prijevara birača? Pitanje je što je danas prijevara birača. Vidimo kako se slažu liste, nalaze se pojedinci da privlače ljude. Nisu to članovi stranaka, to su tek zvučna imena, hvatači pažnje, a samo se poneke od onih mladih stranačkih kadrova planira staviti na liste. Pitanje je nudi li se time neka politika ili se isticanjem atraktivnih pojedinaca tek želi skrenuti pozornost na svoju listu.

Ima li Stranka s imenom i prezimenom, sastavljana od jakih pojedinaca, šanse prometnuti se u iznenađenje ovih izbora?

Ta je stranka i nastala baš zato da se ponudi nešto novo, kvalitetnije, nešto što stranačkoj sceni treba. No njihov je osnovni problem što su zbog epidemioloških prilika u manjku vremena da javno predstave svoj program i politike u mjeri koja bi bila poželjna.

I tu se sve opet svodi na privlačenje kroz atraktivna imena, a ako ti jaki pojedinci ne odigraju veliku ulogu, mogao bi izostati očekivani efekt neke nove kvalitete, nečeg što nam je možda i potrebno kao neki novi treći put.