Kninjani tvrde da su napadači na Srbe iz šibenskog zaleđa

Šibenska policija riješila je slučaj maltretiranja građana srpske nacionalnosti u Đevrskama, u općini Kistanje. Epilog je očekivan budući da je vlasnica kafića za Večernji list dan poslije probdjevene noći izjavila da je zapisala šibenske registarske oznake Golfa iz kojeg su izišla trojica mladića, a dvojica od njih su ih maltretirala. Jedan od njih vrijeđao ih je i na nacionalnoj osnovi poručujući da će, kako nam je rečeno, Srbi opet bježati na traktorima iz Hrvatske.

Policija je u priopćenju istaknula da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom i 25-godišnjakom okrivljenima za narušavanje javnog reda i mira.

U alkoholiziranom stanju

– Utvrđeno je da su okrivljeni oko 22.50 u Đevrskama u alkoholiziranom stanju došli u ugostiteljski objekt 62-godišnjaka osobnim automobilom Golf šibenskih registarskih oznaka. Ulaskom u ugostiteljski objekt okrivljeni 25-godišnjak na naročito drzak i nepristojan način na nacionalnoj osnovi vrijeđao je 62-godišnjeg vlasnika ugostiteljskog objekta pritom narušavajući javni red i mir, a okrivljeni 28-godišnjak verbalno je napao vlasnika ugostiteljskog objekta nakon što su okrivljeni upozoreni da ne oštećuju inventar i da će pozvati policiju. Okrivljeni su nakon kriminalističkog istraživanja, uz optužni prijedlog, privedeni na Općinski sud u Šibeniku, stalna služba Knin, zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – istaknula je šibenska policija.

Policija je nakon dojave o maltretiranju u kafiću u Đevrskama, u potrazi za golfom zatekla 28-godišnjaka 15 minuta nakon ponoći u Konjevratima kako u vidno alkoholiziranom stanju upravlja Golfom. Tom prilikom odbio je alkotestiranje, pa je prijavljen i za to.

U petak ujutro glasnogovornica PU šibensko-kninske Marica Kosor istaknula je da se taj slučaj iz Đevrsaka tada još nije moglo povezati s događajem u Uzdolju. No, rekla je da u policiji ne isključuju mogućnost da je ipak riječ o dijelu iste ekipe koja je u kafiću “Petko” nedaleko od Knina, maskirana u potkape, palicama, šipkama i bocama pretukla i ozlijedila petero ljudi, od kojih maloljetnika i teže udarcem po glavi. On ima osam šavova na glavi, a ozlijeđeno je i dvoje starijih ljudi. Sve se to događalo pred malom djecom koja su se skrila pod šank i stolove.

Iako u Đevrskama, za razliku od Uzdolja, nisu bili maskirani, ono što povezuje ta dva slučaja u dvije općine udaljene međusobno 40-tak kilometara, bilo je vikanje na goste uz pitanje gledaju li Crvenu zvezdu. Stoga se i jučer špekuliralo da je okidač za dogovor o divljanju po kafićima s gostima srpske nacionalnosti bila baš ta utakmica.

Traga se za počiniteljima iz Uzdolja

Inače, jučer se na kninskom području govorilo da su otkriveni i počinitelji napada iz Uzdolja te da su napadači navodno mladići iz sela iz šibenske okolice, napose iz zaleđa. Policija to ipak nije potvrdila, kao ni navode da je prvi dan nakon incidenta lociran jedan od pet automobila kojima je desetak mladića stiglo pred kafić “Petko” u Uzdolju. Navodno je bila riječ o Fiatu, a policija, kako doznajemo, od prve dojave intenzivno traga za počiniteljima.