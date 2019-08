U Viškovu pretučen srčani bolesnik: 'Psovali su mi srpsku majku'

Prije napada u kafićima na kninskom području, u kojima je ozlijeđeno više ljudi, u Viškovu pokraj Rijeke također se dogodio jedan incident na nacionalnoj osnovi. Kako pišu Novosti, u utorak navečer pretučen je 70-godišnji građanin srpske nacionalnosti Dobrivoje Arsić.

Napad se dogodio kad se Arsić oko 20 sati vratio kući svojim kombijem kojeg je želio parkirati pred zgradom u kojoj stanuje na mjestu na kojem inače parkira i koje je očistio za tu potrebu, s obzirom na to da je kombi veći od običnog auta. Međutim, tamo je bio parkiran drugi auto, a Arsiću je jedan dječak rekao da se radi o autu prijatelja njegovog oca koji im je došao u posjet u susjednu zgradu.

S parkinga je zamolio susjeda da pomakne automobil ili da mu dobaci ključeve pa će ga on sam preparkirati, no ovaj to nije htio učiniti, pa je Arsić parkirao ispred automobila i otišao kući. Tada je počelo najprije vrijeđanje na nacionalnoj osnovi, a onda i lupanje po kombiju, na što je Arsić nazvao policiju. Vratio se na parkiralište gdje su ga nastavili vrijeđati spominjući mu "majku srpsku". Potom je došlo i do fizičkog napada.

- Udarili su me više puta šakom u glavu i u prsa pa su me gurnuli uz zid. Prepao sam se i uznemirio, posebno zato što sam srčani bolesnik. Ne znam te ljude, ali pretpostavljam da me udarao vlasnik tog automobila. Oni su očito znali tko sam i koje sam nacionalnosti - kaže Arsić, koji je inače građanin Rijeke od 1969., a 1991. je izbačen iz stana te je izbjegao iz Hrvatske, da bi se vratio 2000.

Arsić je pomaknuo kombi i ponovo nazvao policiju koja je došla tek u 21 sat. Uzeli su izjavu od njega i najavili mu da će ga privesti zbog narušavanja javnog reda i mira na što ih je upozorio da je prošao operaciju srca i da se osjeća loše. Policija je otišla i kod susjeda kod kojeg se, kako kaže Arsić, zadržala tek koju minutu. Pretučeni je potom otišao kod liječnika koji mu je dijagnosticirao predinfarktno stanje.