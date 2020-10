Klemm o sastanku s Milanovićem: 'Ispalo je da smo tada bili puno mudriji od njega'

Prije četiri godine bio sam na razgovoru s ljudima iz šatora, u SDP-u, u društvu Ante Kotromanovića, oni su namjerno snimili jednu jedva zafrkanciju, to su bili Plenkovićevi glasači, isključivo s namjerom da mi naškode. Sad jesu li iline, to je dio pučke legende koja kaže da upravo zbog toga moja koalicija nije uspjela pobijediti na izborima – kazao je danas predsjednik Zoran Milanović tijekom tiskovne konferencije na Pantovčaku, u još jednoj u nizu polemika s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Podsjetio je, tako, na famozni sastanak Milanovića, Kotromanovića i Franka Vidovića s braniteljima održan na inicijativu branitelja koncem kolovoza 2016. u središtu njegove stranke, dok su s druge strane stola sjedili predstavnici prosvjednika iz Savske: Josip Klemm, Dražimir Jukić, Ilija Vučemilović Šimunović, Ivica Glavota, Anđelko Burilo i Nela Klanac.

Premda je šator razmontiran četiri mjeseca ranije, koncem travnja, šefovi braniteljskih udruga još uvijek su slovili kao snažan politički faktor koji je, usred kampanje za parlamentarne izbore te godine, mogao donijeti značajnu prevagu bilo kojoj opciji. U tome treba tražiti i razloge zašto ih je Milanović, u to vrijeme predvodnik Narodne koalicije u lovu na drugi mandat, želio primiti. Istodobno, Andrej Plenković nekoliko tjedana ranio postao je novi predsjednik HDZ-a, s kojim je jurišao na izbore, nakon što je na unutarstranačkim pobijedio protukandidata Tomislava Karamarka. Detalji sastanka zamišljenog kao neformalni, međutim, ubrzo su postali javni, nakon što je u medije plasirana snimka s tog sastanka.

"Vlada u Beogradu beogradska čaršija koja se ponaša bahato", kazao je tada i dodao da će 'ako bude potrebno, ne samo blokirati pregovore Srbiji, nego će i proganjati njihove počinitelje na Kosovu". O odnosima sa Srbijom Milanović je kazao: "Nažalost, to je šaka jada koja već više od 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku… Nema ih deset milijuna, a oni bi željeli biti gospodari cijelog Balkana”. Za Bosnu i Hercegovinu kazao je "da nije država, tamo nemaš s kim šta razgovarati". Kazao je da mu se fućka za pozdrav ZDS i da mu je djed bio ustaša. Pritom je i za majku Andreja Plenkovića kazao kako je bila "vojni lekar".

Nakon objave snimke, razvila se žustra diskusija na temu tko je taj sastanak snimao, te se pojavio cijeli niz verzija kako je nastala i distribuirana snimka koja je izazvala eksplozivne reakcije u Hrvatskoj i susjedstvu. SDP-ovci su poručili da za snimku treba pitati branitelje, oni su pak tvrdili da sastanak nisu snimali. Dan kasnije, Milanoviće u razgovoru za Novu TV kazao:

- Mi smo to skužili, ali smo šutjeli i smijali se. To govori o karakteru nekih ljudi, ne svih - rekao je Milanović i dodao da će se i dalje sastajati sa predstavnicima braniteljskih udruga.

- Ovi dečki su došli kod nas u SDP. Jako dobro smo se razumjeli. Oni jako dobro znaju što mi zamjeraju. Žalili su se neki da su protiv njih podnesene prekršajne prijave zbog onog kod Markove crkve, ali ja nisam sudac, prekršili su zakon - kazao je Milanović.

Dvadesetak dana kasnije, na parlamentarnim izborima HDZ i partneri osvojili su 61 zastupnika, dok je Narodna koalicija osvojila njih 54, a na velika vrata u visoku politiku ušli su Most i Živi zid. Prema mišljenju mnogih, upravo je sastanak s braniteljima zapečatio političku borbu Zorana Milanovića za novi premijerski mandat jer je sve ono što je izgovorio na sastanku s braniteljima zaprepastilo i ohladilo mnoge glasače ljevice te pridonijelo njegovu izbornom porazu.

Za komentar predsjednikove današnje izjave zamolili smo jednog od sudionika famoznog sastanka, Dražimira Jukića, bivšeg pripadnika Tigrova i Puma, ratnog vojnog invalida te nekadašnjeg predsjednika Zbora udruga veterana gardijskih postrojbi. Priznaje da je snimanje na sastanku bilo obostrano.

- Nismo mi Plenkovićevi ni ničiji glasači. A što se tiče pitanja tko je koga snimao, s obzirom da smo imali dobre pretpostavke da Milanović snima taj sastanak mi smo se željeli također osigurati da javnost može vidjeti i čuti što tko misli, pa smo snimali i mi i jednostavno izašli s istinom. To što je njemu sve to naškodilo, za to mi nismo krivi, samo smo htjeli pokazati njegovo pravo lice. Mi smo se borili za prava branitelja i invalida i samo željeli s njime razgovarati, jer svo to vrijeme šatora u Savskoj nije htio razgovarati s nama. A danas kada vidim kako se dvojica predsjednika javno prepucavaju, siguran sam da smo mi branitelji bili sto posto u pravu što smo prosvjedovali, kada vidim do čega su nam doveli državu – zaključio je Dražimir Jukić.

Kontaktirali smo i Josipa Klemma, negdašnjeg predsjednika Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata i neformalnog vođu prosvjeda u Savskoj.

- Plenković nema veze sa sastankom iz 2016. godine. Ispalo je da smo tada bili puno mudriji od Milanovića i nismo ni znali koje će gluposti izgovoriti. Mislio sam da je puno pametniji, a on je pred nama htio zveckati oružjem na što sam mu rekao da mi nismo za takvu opciju jer znam što rat nosi. Mislim da ta izjava postoji i na snimci - kazao nam je Josip Klemm.