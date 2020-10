Branitelji: Naša djeca su dijaspora, a djeca dezertera i pljačkaša hrvatska zlatna mladež

Predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata RH Zoran Maras rekao je u četvrtak kako neće dopustiti povezivanje hrvatskih branitelja sa terorizmom oštro osuđujući bilo koji napad na sve legalno izabrane institucije RH.

"Oštro osuđujemo bilo koji napad na legalno izabrane institucije RH i nećemo dopustiti povezivanje hrvatskih branitelja s terorizmom i držati ih odgovornima za novonastalo stanje u hrvatskom društvu", rekao je Maras na konferenciji za novinare.

Maras je rekao da od državnih institucija, poglavito policije i DORH-a, očekuju procesuiranje i sankcioniranje svih oblika kriminalnog ponašanja. Također, pozvao je na izbjegavanje svakog oblika stereotipizacije i senzacionalističkog pisanja o braniteljima i Domovinskom ratu.

"Mi branitelji odbijamo svako povezivanje sa propalim ideologijama ustaškog i komunističkog režima kao i izjednačavanje antifašizma s komunizmom i njegovim zločinima. Također, podsjećamo na civilizacijsku vrijednost da se bilo kakva osobna odgovornost ne generalizira na širu društvenu grupu, a u ovom slučaju branitelje i njihove obitelji", istaknuo je.

Smatra kako svaki zločin zahtjeva istinu i osobnu odgovornost - imenom i prezimenom - pri čemu je, kaže, potpuno irelevantna bilo kakva pripadnost počinitelja ili njegove obitelji. Na drugoj strani, dodao je, svakoj nevinoj žrtvi dužni smo iskazati pijetet i ljudsku sućut. Maras je upozorio i kako se sada na osnovu jednog primjera kleveće cijela populacija branitelja što je nedopustivo.

Branitelj Ilija Vučemilović Šimunović izrazio je nezadovoljstvo što su, kako je rekao, djeca hrvatskih branitelja - dijaspora, a djeca dezertera i onih koji su opljačkali Hrvatsku - hrvatska zlatna mladež. "Oni imaju Hrvatsku", dodao je.

Istaknuo je i kako ga posebno žalosti sadašnje stanje u državi za što odgovornima drži sve politike od Domovinskog rata do danas, prvenstveno sa svojim odnosom prema hrvatskim braniteljima, a onda i prema društvu. "Samo što su sa više ili manje licemjerja to provodili", kazao je.

Vučemilović Šimunović rekao je i kako ga posebno smeta što se svako malo hrvatski branitelji "izvlače kao nekakav papir koji će skrenuti pozornost s ključnih pitanja u hrvatskom društvu - korupcije i pljačke kojima svakodnevno svjedočimo".

Na pitanje može li se kao sudionik prosvjeda hrvatskih branitelja u Savskoj 66 u Zagrebu ograditi od iznošenja plinskih boca na ulicu, podsjetio je da su to branitelji osudili i kada se to dogodilo, a osuđuju i danas.

"To nije bio čin terorizma, to je bio čin idiotizma pojedinaca. Zašto se nije istražilo tko je i s kojim ciljem to napravio?", upitao je. Smatra i da se to nije istražilo kako bi se svako malo izvlačila ta priča i čin koji je isti dan osudio svaki građanin.

Konferencija za novinare održana je u organizaciji Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata RH i Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade "Tigrovi" pod nazivom "Nećemo dopustiti ustašizaciju Domovinskog rata niti rehabilitaciju komunističkog antifašizma, a u novije vrijeme i etiketiranje hrvatskih branitelja i njihovih obitelji kao "teroristima".