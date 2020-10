Plenkovićev odgovor: Milanović laže. Kod njega se vidi kompleks poraza iz 2016. godine

Premijer Andrej Plenković na iznenadno sazvanoj konferenciji za medije odgovorio je na žestoke prozivke predsjednika Zorana Milanovića koji je pak danas ranije popodne imao svoju press konferenciju. Podsjećamo, Plenković je jučer imao konferenciju na kojoj je odgovorio na ranije kritike koje su mu upućene s Pantovčaka.

VIDEO: Konferencija premijera Plenkovića

- Razlog zbog koje smo sazvali ovu konferenciju jest zbog laži koje su izgovorene na konferenciji predsjednika Milanovića. Naravno da je s obzirom na brojne laži, neistine koje je izgovorio, normalno i logično da odgovorim - istaknuo je premijer.

- Prvo o sjednici Koordinaciji za vanjsku sigurnost i može li Vlada sazvati sjednicu. Naravno da može - kazao je premijer i dodao: - Pismo o sazivanju sjednice VSN objavio je njegov ured, ne mi. To je važno za znati. Kod njega se vidi kompleks poraza iz 2016. godine. Njegov ton prema meni je podcjenjivački.

Premijer je naveo kako njih dvojica nisu prijatelji, već su početno bili kolege u Ministarstvu vanjske politike koji su zajedno popili tek neku kavu zajedno.

- Pred promjenu vlasti 2000. učlanio se u SDP, do tada nisam primijetio da je SDP-ovac. Rekao je da 50-100 ljudi kaže da smo se rugali Tuđmanu. Ja sam nazvao jednog kolegu, on je rekao da se ne sjeća toga.

Potvrdio je kako je bio oslobođen vojske zbog anemije koja je česta bolest u njegovoj obitelji, no on nije jedini koji je zbog toga bio oslobođen vojske već su i neki drugi njegovi rođaci.

- Obojica smo ušli u Sabor s 41 godinom. To je jako važno. Pobjedu s kojom se tad hvali donio mu je Ivo Sanader i Državno odvjetništvo. Od tada do sada ne vidim nikakvu pobjedu. Dao je ostavku kad sam ga ja pobijedio kao predsjednik HDZ-a. To ga očito boli.

- Ono što smo vidjeli danas, čovjek je proricatelj budućnosti. On očito zna koji je moj idući korak. Ja sam išao dva puta na unutarstranačke i parlamentarne izbore i pobijedio, ali on misli da bih ovo samo radio zbog vlastitog probitka. Ja sam za razliku od njega dao nešto Hrvatskoj na europskom putu. Iz Bruxellesa, iz Pariza....U Parizu sam završio zbog sukoba s Ivom Sanaderom, no tamo sam svašta i naučio. Davor Ivo Stier i ja smo se jedini vratili u hrvatski Sabor.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 23.10.2020.,Zagreb - Andrej Plenkovic odrzao je konferenciju za medije u Banskim dvorima Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Ustvrdio kako on nije rekao da je Milanović glavni uzročnik radikalizma, ali drži da je dao fini obol govoru mržnje. Smatra da je predsjednik revitalizirao napad na Markov trg jer "napadač nije došao tamo tek-tako".

- Milanović se pokušava ukrcati na vlak iste žrtve. To je bio napad na sve - kazao je premijer i naveo kako će kad god ga Milanović napadne dobiti odgovor od njega i to svaki puta.

- Kad se spomene Janaf, promijeni izraz lica. Vidio sam Dragana Kovačevića dva ili tri puta, no nikako u klubu u Slovenskoj za razliku od njega koji je bio, tamo dva dana nakon potresa, kako se nešto hrane ne bi bacilo. Po meni sve to krije odgovor zašto ovakva nervoza.

Istaknuo je kako su oni ponudili Milanoviću suradnju po modelu kakav je bio u prošlom mandatu za vrijeme bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i da sudjeluje pri odabiru borbenih zrakoplova što je Milanović i odbio: - No, nije mu problem izjaviti dan kasnije da bi on uzeo američke avione - rekao je i istaknuo je kako je bilo jako puno eskapada predsjednika Milanovića.

Upitan o tome da je Milanoviću najviše zasmetalo što se njega optužuje za poticanje napada, Plenković je odgovorio sljedeće: - Teze koje on pušta o vojnoj lekarki, gojencu, mrzitelju Tuđmana to je 'framing'. Ja to godinama slušam i gledam u krajnje desnom prostoru. Sav taj narativ on je potvrdio danas.

Ponovio je kako su meci upućeni prema hrvatskom policajcu na Markovom trgu nisu bunt.

- Čovjek se stalno poziva na brojeve glasača koji su glasali, to je ista retorika koju ima gospođa Vidović Krišto iz Domovinskog pokreta. Ona ima identičnu retoriku kao Milanović - koliko je birača izašlo na izbore, čiji je apsolutni broj veći. Što to znači? Da ne poštuje rezultate. Onaj isti čovjek kojem ja čestitam 2020. godine, on ne diže slušalicu 2016. godine i ne čestita mi. Čovjek je u drugom krugu izbora izabran zahvaljujući bojkotu Miroslava Škore. Škoro je imao post u kojem je rekao 'nemojte dati glas Grabar-Kitarović'. Ja sam na početku te kampanje rekao da je glas za Škoru glas za Milanovića i bio sam u pravu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 23.10.2020.,Zagreb - Andrej Plenkovic odrzao je konferenciju za medije u Banskim dvorima Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Upitan misli li da je u ovo vrijeme koronakrize primjereno imati svaki dan konferencije o međusobnom odnosu premijera i predsjednika, Plenković je ustvrdio kako je on jučerašnjoj konferenciji rekao da će on svaki puta odgovoriti Milanoviću jer su 'svi drugi ušutjeli'.

Na pitanje koliko će ovo trajati, Plenković je kazao kako ne zna i da je moguće da će Milanović imati konferenciju za sat vremena.

- To je li se mi slažemo ili ne je jedno. Ja želim da kada raspravljamo kao premijer i predsjednik raspravljamo ozbiljno, smireno, sadržajno, s određenim ciljem. Postoji nekoliko formalnih tijela koja nas vežu da budemo zajedno u nekom formalnom obliku, Vijeće za nacionalnu sigurnost i obranu je jedno. Ali on neće. Imamo borbu protiv korupcije. Imamo jedan slučaj koji je pak kolokvijalno nazvan Janaf. Najednom se oko toga netko ušušara i to do mjere koja je promijenila način političke debate u Hrvatskoj - nadometnuo je i dodao kako Milanović spominje njegovu obitelj, što on pak neće činiti jer to nije njegov stil.

Komentirajući ponašanje predsjednika Milanovića, Plenković smatra kako njegovo ponašanje i komunikacija nije bila ista kad je na primjer bila afera Rimac.

Osvrnuo se i na odluku Slovenije o uvođenju lockdowna zbog visokog broja novooboljelih.

- Lockdown je posljednja opcija o kojoj ćemo govoriti. Mi želimo da gospodarstvo funkcionira. Ja moram apelirati na poštivanje preporuka. To je jedino što je pred nama najvažnije. Nema nikakvih ambicija od ove Vlade niti stožera za lockdown - objasnio je Plenković i dodao: - Mi želimo i zdravlje i plaće. Hrvatska ima 15 000 kreveta i to je to. To su kapaciteti države.

Zahvalio se medicinskom osoblju na svemu što su napravili u posljednjih godinu dana.