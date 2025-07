Alarm za dio zemlje zbog grmljavinskog nevremena: 'Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča'

Olujno nevrijeme poharalo je u nedjelju dio Hrvatske, a danas će biti promjenljivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja i vrlo nestabilno. Mjestimice se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, uglavnom na zapadu i obilna oborina. Vjetar će biti većinom umjeren jugozapadni, u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti prolazno jak do olujan sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo i jugozapadni vjetar, uz jače pljuskove ponegdje olujan. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 26 do 31 °C, u Gorskoj Hrvatskoj 22 do 26 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za danas je izdan niz upozorenja. Narančasto je zbog grmljavinskog nevremena na snazi za osječku, riječku i splitsku regiju. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", navodi DHMZ.

Žuto upozorenje zbog nevremena izdano je za zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju, dok je zbog kiše na snazi za karlovačku, gospićku i riječku. Osim toga, upozorenja su izdana i zbog vjetra i to za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

U unutrašnjosti će u utorak biti promjenljivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje će biti i obilnije oborine. U srijedu još mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, a u četvrtak djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će uglavnom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu u utorak mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a lokalno je u prvom dijelu dana moguće i nevrijeme.

U srijedu danju djelomice sunčano, a u noći i ujutro još će mjestimice biti pljuskova. U četvrtak pretežno sunčano. U utorak još u početku umjeren do jak jugozapadnjak, a zatim će najprije na sjevernom dijelu okrenuti na vrlo jak sjeverozapadnjak. Zatim u srijedu i četvrtak umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Očekuje se osjetno svježije vrijeme, osobito u unutrašnjosti, ističe DHMZ.

Foto: DHMZ