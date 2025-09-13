Kinezi žele uložiti u ovaj hrvatski grad: 'Žele logistički hub, mi smo spremni početi odmah'

S ciljem jačanja gospodarske suradnje i razvoja logističkih kapaciteta te povećanja prometa između Narodne Republike Kine i Hrvatske, u Vukovaru je boravila delegacija iz kineske pokrajine Hebei, koju je predvodila zamjenica guvernera Jin Hui. Tom prigodom održan je sastanak kojem su, uz delegaciju provincije Hebei i Vukovarsko-srijemske županije, nazočili i predstavnici Luke Vukovar i tvrtke Special Economic Zone iz Zagreba.

Prilika za oporavak luke

Razmatrane su mogućnosti za bolju povezanost Luke Vukovar i željeznice na relaciji Kina – Europa, otvaranje novih transkaspijskih kanala te uspostavu logističkog huba u Luci Vukovar. Dogovorena je i daljnja suradnja s Hebei International Land Port Groupom, što bi Vukovar moglo pretvoriti u važnu točku za multimodalni promet u regiji. Direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak istaknuo je da je ta suradnja važna prilika za oporavak i razvoj luke, osobito nakon gubitka 60 posto prihoda zbog rata u Ukrajini.

– Želimo uspostaviti logistički hub u Luci Vukovar, gdje bi se skladištili i pretovarivali kontejneri za dovoz i odvoz roba. Trenutačno nudimo 80 posto kapaciteta Luke i spremni smo početi odmah, bez dodatnih ulaganja. Kineski partneri iskazali su interes za zajednička ulaganja u novom koncesijskom razdoblju, što otvara mogućnost novih investicija, povećanja prihoda i zapošljavanja – rekao je Kuprešak. Rečeno je i kako suradnja uključuje i Zračnu luku Osijek. Kako je istaknuto, Special Economic Zone, u partnerstvu s tvrtkom Hebei Logistics, vidi istočnu Hrvatsku kao ključnu točku za multimodalni promet, koji povezuje unutarnje plovne putove, ceste, željeznicu i zračni transport.

Sve je počelo još početkom veljače 2023. godine. Na inicijativu predsjednika Chinese Southeast European Business Associationa (CSEBA) Marija Rendulića, počeli su prvi službeni razgovori između ulagača Donga Zihaoa (Kelvina), vlasnika tvrtke Eureka Investment Group sa sjedištem u Singapuru i CSEBA-e. Predsjednik CSEBA-e Rendulić predstavio je niz strateških projekata na području Hrvatske, upoznavši Donga i njegov pravni tim s hrvatskim pravnim okvirom, investicijskim mogućnostima te aktualnim prilikama.

– Još u ožujku 2023. organizirali smo posjet prve delegacije Eureke u Hrvatskoj i ugostili je. Tijekom posjeta delegacija je obišla ključne lokacije u Zagrebu, Zadarskoj te Osječko-baranjskoj županiji, čime je investitorima omogućen neposredan uvid u lokalne potencijale i infrastrukturne mogućnosti. Tijekom istog posjeta potpisan je ugovor o suradnji kojim su obje strane potvrdile namjeru uspostave dugoročnog partnerskog odnosa. Rezultat tog sporazuma bilo je ustupanje većinskog vlasničkog paketa tvrtke Special Economic Zone (SEZ) Dongu i njegovu timu – otkriva Rendulić za Poslovni dnevnik.

U fokusu i Zadar

Na temelju preporuka CSEBA-e i Rendulića, Dong je prepoznao dugoročni potencijal ulaganja u Hrvatskoj. Donesena je odluka o otvaranju ureda u Zagrebu i Osijeku te kupnji objekta u poslovnoj zoni Poličnik (Zadar).

– CSEBA je koordinirala dogovor prema kojem je SEZ potpisao ugovor s tvrtkom Direct Entry. Na temelju tog ugovora, početkom siječnja 2024. osnovana je zajednička tvrtka Eureka International Group Logistic, sa sjedištem u Osijeku, a cilj joj je razvoj projekata u Osijeku i Vukovaru, posebice u području logistike – otkriva kronologiju Rendulić.

Tada je dogovoreno i unajmljivanje skladišnog prostora u bivšoj zgradi Pevexa u Osijeku. Objekt, smješten u Svilajskoj ulici, površine približno 50 tisuća metara četvornih, pruža iznimne logističke kapacitete, uključujući pristup za teretna vozila, mogućnost skladištenja paletne robe te prilagodbu za distribucijske i proizvodne aktivnosti. – Ova lokacija osigurava snažnu operativnu bazu za širenje poslovanja u istočnoj Hrvatskoj – zaključuje Rendulić.