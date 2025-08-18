Kineska televizija objavila snimku vojne vježbe, jedan detalj je zanimljiv: 'To često znači i širu primjenu'

Kineska državna televizija CCTV-7 prikazala je vojnike Narodnooslobodilačke armije (PLA) kako izvode pješačke vježbe na neravnom terenu, s naglaskom na vojnika opremljenog osnovnim egzoskeletnim okvirom. Snimka objavljena na televiziji prikazuje trupe kako napreduju preko kamenitog visoravnog terena u simuliranim borbenim uvjetima. Segment naziva odred „model bataljunom protiv japanskih gerilaca“, što je naslijeđeni naziv u kineskoj vojnoj tradiciji. Vojnici su prikazani kako rukuju teškim strojnicama i manevriraju pod simuliranom paljbom. Ono što se istaknulo u snimci bio je pojedinac koji napreduje noseći osnovni egzoskeletni okvir za raspodjelu tereta, vjerojatno namijenjen smanjenju opterećenja na donji dio leđa i noge, piše DefenceBlog.

Uređaj, vidljiv kao pasivna potpora pričvršćena na leđa i noge, smatra se nepokretanim sustavom podrške. Egzoskeleti i slični uređaji razvijaju se kako bi riješili problemi nošenja oružja, oklopa, komunikacijske opreme i streljiva, često teških više od 30 do 40 kilograma. Nisu svi vojnici fizički sposobni nositi toliki teret na velike udaljenosti, posebno u planinskim ili pustinjskim okruženjima. Cilj je smanjiti umor i ozljede te potencijalno povećati borbenu učinkovitost. Programi egzoskeleta nisu novost u svjetskoj obrambenoj zajednici. Američka vojska tako je testirala sustav ONYX, egzoskelet za donji dio tijela s umjetnom inteligencijom, razvijen od strane Lockheed Martina.

ONYX je dizajniran prvenstveno za logističko osoblje i potporne trupe u pozadinskim područjima, poput topničkih posada i operatera dronova, s ciljem povećanja izdržljivosti, smanjenja povezanih ozljeda i održavanja borbene spremnosti tijekom dugotrajnih misija. Kina također razvija pokretane i nepokretane sustave za povećanje ljudskih performansi. Kestrel Defense, razvojni vojni tehnološki tim, predstavio je novi pokretani egzoskelet prilagođen operaterima dronova i timovima za elektroničku opremu na bojištu. Navodno, taj sustav uključuje integriranu potporu za lansiranje i upravljanje bespilotnim letjelicama (UAV) izravno iz okvira egzoskeleta.Slike koje su kolale kineskim društvenim mrežama ranije ove godine prikazale su vojnika koji koristi pokretani egzoskelet s, kako se čini, sučeljem na ruci za upravljanje dronovima.

Ovi sustavi, iako još u ranoj fazi uvođenja, odražavaju sve veći kineski fokus na integraciju robotike i nosive tehnologije u svoju vojnu strukturu. Unatoč napretku, praktična primjena egzoskeleta u prvim borbenim linijama i dalje je ograničena. Većina prototipova je nepokretana, služeći kao okviri za raspodjelu tereta, ili je pokretana, ali ograničena trajanjem baterije, težinom i uvjetima okoline. Do sada su pokretani modeli uglavnom bili ograničeni na logističke uloge ili zadatke s ponavljajućim pokretima pod velikim opterećenjem, poput nošenja topničkih granata ili popravka strojeva.

Korištenje čak i osnovnog nepokretanog egzoskeleta od strane pješaka PLA sugerira da kineska vojska aktivno ispituje izvedivost takvih sustava u stvarnim taktičkim uvjetima, a ne samo u kontroliranim laboratorijskim okruženjima. Ako bude uspješno, takva oprema mogla bi se proširiti na jedinice koje djeluju u fizički zahtjevnim uvjetima, poput planinskih pješačkih brigada ili zračnodesantnih trupa. Snimka emitirana na CCTV-7 nije specificirala točan model ili podrijetlo prikazanog egzoskeleta, niti je uključivala komentare vojnih dužnosnika o njegovoj učinkovitosti. Međutim, uključivanje uređaja u ono što izgleda kao visokoprofilna vježba za nacionalnu televiziju sugerira namjeru prikazivanja inovacija i modernizacijskih napora unutar kopnenih snaga PLA. Kao što je viđeno u prethodnim kineskim obrambenim programima, televizijsko izlaganje često prethodi široj primjeni ili ponudama za izvoz. Kina je u prošlosti koristila medijsku pokrivenost kako bi signalizirala razvoj sposobnosti prije formalnog usvajanja ili povećanja proizvodnje, piše DefencBlog.