Kilogram pšenice kunu, a kilogram kruha 10 kuna

Ratari ne pamte kad su zadnji put na njivama istodobno želi pšenicu, ječam i uljanu repica, kao ove godine. No dok je posljednjim dvjema kulturama otkup uglavnom zagarantiran, oko pšenice se i ove sezone diže prašina. Žito i Granolio nude od 0,90 do 1,20 kn/kg, ovisno o klasi, a do kraja tjedna, očekuje se, toliko ili tek 5-10 lipa više ponudit će i Čakovečki mlinovi i Podravka. Nada Barišić, predsjednica Žitozajednice, kaže kako su površine, cijene, a i prinosi gotovo isti kao i lani. Lani je sa 142.000 ha požnjeveno 725.000 t pšenice, 5,4 t/ha, a ove se očekuje oko 750.000 tona.

– Lani se puno pšenice izvezlo za žetve, čak 500.000 t pa se zimus tražila. Uvezeno je čak 160.000 t, a oni koji su je u sezoni uskladištili dobivali su i 1,55 kn/kg. No ne znači da je to pravilo – objašnjava ona. Činjenica je, međutim, da zbog velikog uvoza kruha, slatkih i slanih peciva, Hrvatskoj više ni ne treba brašna kao ranije pa su potrebe domaće pekarske industrije s nekadašnjih 600 tisuća pale na 400 tisuća tona. Mato Brlošić, potpredsjednik HPK, u Osijeku je kazao kako su ponuđene cijene, s obzirom na cijenu repromaterijala i ostala ulaganja, sramno niske te sumnja i u “dogovor velikih otkupljivača”.

– Nekada smo pšenicu prodavali za 1,30 kn/kg, a kilogram kruha bio je 3 kune. Danas je pšenica 1 kn/kg, a kg kruha 10 kuna. Bojim se da ovako nisku cijenu pšenice građani neće osjetiti te da će i dalje plaćati ekstremno visoke cijene pekarskih proizvoda – rekao je Brlošić.