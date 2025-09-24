Kijev razvio gigantske podvodne dronove za napad na Krimski most: Dugi su 12 metara s dometom do 2000 kilometara

Ukrajina je predstavila svoje podvodne dronove tvrtke TOLOKA na vojnoj izložbi u Lavovu, izvijestila je ukrajinska internetska stranica Militarnyi. Iako je platforma poznata već otprilike godinu dana, tek su sada javno predstavljeni. Sustav dronova ima tri varijante, među kojima je i gigantski podvodni dron TOLOKA 1000, dug 12 metara, s bojnom glavom od 5000 kilograma. Dizajniran je za domet do 2000 kilometara te se pretpostavlja kako bi se upravo on mogao koristiti za napad na Krimski most.



Ključna ruta opskrbe



Demonstracija drona održala se tijekom investicijskog summita o obrambenoj tehnologiji, Defense Tech Valley 2025, na kojem su također predstavljeni novi dronovi, zemaljske stanice i vojna vozila. Najmanji iz serije je kompaktni TLK-150, dizajniran za prikrivene operacije odmah ispod površine, s električnim pogonom kako bi izbjegao otkrivanje i probio rusku obranu. Slijedi TLK-400, s dometom od 1200 kilometara i nosivošću od 500 kilograma, te spomenuti TLK-1000 od 12 metara, koji nosi 5000 kilograma i može dosegnuti ciljeve do 2000 kilometara. Ukrajinski vojni glavni stožer predstavio je dron i na svojim društvenim mrežama.