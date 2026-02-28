Izraelski mediji: Ajatolah je možda stradao u napadu; Iranski ministar: 'Još je živ, koliko znam'

Izrael “procjenjuje” da je iranski vrhovni vođa Ali Khamenei vjerojatno ubijen u današnjem izraelskom napadu, javlja izraelski Channel 12 pozivajući se na neimenovane izvore. Televizija navodi da postoje “sve snažnije indicije” u tom smjeru, ali službene potvrde zasad nema.

Kako piše Times of Israel , nekoliko minuta ranije isti je kanal tvrdio da je izraelska procjena kako je Khamenei “u najmanju ruku ozlijeđen”. Navodno se ta procjena ne temelji na satelitskim snimkama sravnjenog kompleksa, već na informacijama iz sigurnosnih krugova. Državna televizija Kan pritom javlja da “nema kontakta” s Khameneijem i da njegovo stanje nije poznato.

U međuvremenu, iranski vrhovni vođa navodno bi se uskoro trebao obratiti javnosti. Prema istom izvoru, postoji mogućnost da je govor unaprijed snimljen. Channel 12 dodaje i da su današnji napadi izazvali “vrlo značajnu štetu” vrhu iranskog režima i njegovim vojnim zapovjednicima. Na pitanje o smrti vrhovnog vođe, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u razgovoru za NBC News kaže da je "živ koliko on zna". Situacija je i dalje krajnje neizvjesna, a informacije dolaze fragmentirano i uz dozu opreza.