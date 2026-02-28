Naši Portali
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
NEMA SLUŽBENE POTVRDE

Izraelski mediji: Ajatolah je možda stradao u napadu; Iranski ministar: 'Još je živ, koliko znam'

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei attends a meeting in Tehran
Foto: OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LE
1/5
VL
Autor
Šimun Ilić
28.02.2026.
u 17:20

U međuvremenu, iranski vrhovni vođa navodno bi se uskoro trebao obratiti javnosti. Prema istom izvoru, postoji mogućnost da je govor unaprijed snimljen

Izrael “procjenjuje” da je iranski vrhovni vođa Ali Khamenei vjerojatno ubijen u današnjem izraelskom napadu, javlja izraelski Channel 12 pozivajući se na neimenovane izvore. Televizija navodi da postoje “sve snažnije indicije” u tom smjeru, ali službene potvrde zasad nema.

Kako piše Times of Israel, nekoliko minuta ranije isti je kanal tvrdio da je izraelska procjena kako je Khamenei “u najmanju ruku ozlijeđen”. Navodno se ta procjena ne temelji na satelitskim snimkama sravnjenog kompleksa, već na informacijama iz sigurnosnih krugova. Državna televizija Kan pritom javlja da “nema kontakta” s Khameneijem i da njegovo stanje nije poznato.

U međuvremenu, iranski vrhovni vođa navodno bi se uskoro trebao obratiti javnosti. Prema istom izvoru, postoji mogućnost da je govor unaprijed snimljen. Channel 12 dodaje i da su današnji napadi izazvali “vrlo značajnu štetu” vrhu iranskog režima i njegovim vojnim zapovjednicima. Na pitanje o smrti vrhovnog vođe, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u razgovoru za NBC News kaže da je  "živ koliko on zna". Situacija je i dalje krajnje neizvjesna, a informacije dolaze fragmentirano i uz dozu opreza.

Eksplozije odjekuju Teheranom, Trump se oglasio zlokobnom prijetnjom, Iran lansirao balističke rakete prema Izraelu
Ključne riječi
SAD Izrael Iran Ali Khamenei

AL
alojzvodic
17:52 28.02.2026.

Slovenski premijer Robert Golob: “Hrabrost iranskog naroda u njihovoj borbi za prava i bolju budućnost uvijek će imati našu nepokolebljivu podršku.”

