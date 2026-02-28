Naši Portali
UŽIVO
IRAN

Reuters: Ubijen iranski ministar i zapovjednik Revolucionarne garde

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Defence Ministers' Meeting
Foto: FLORENCE LO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Laura Puklin
28.02.2026.
u 16:19

Ovu informaciju su potvrdila tri izvora. Dva upućena u izraelske vojne operacije i jedan regionalni izvor

U izraelskim napadima navodno su ubijeni iranski ministar obrane Aziz Nasirzadeh i zapovjednik Revolucionarne garde Mohammad Pakpour, prenosi Reuters. Ovu informaciju su potvrdila tri izvora. Dva upućena u izraelske vojne operacije i jedan regionalni izvor. Pojavile su se i informacije da je ubijen Alij Shamkahnija, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, objavio je izraelski Kanal 12, a prenio je Andalou Ajansi. Radi se o jednom od ključnih savjetnika vrhovnog vođe Alija Hameneija. 

Shamkhani je ubijen je u američko-izraelskim zračnim napadima. Predstavljao je stup iranskog sigurnosnog sustava. Podsjetimo, SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran. Iran je uzvratio napadima na više američkih vojnih objekata diljem Bliskog istoka, rekao je američki dužnosnik za NBC News.

Komentara 2

GU
Gusar93
16:02 28.02.2026.

Uff...ruska braća po terorizmu će u mišje rupe.

