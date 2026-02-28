Naši Portali
NAPAD NA OSNOVNU ŠKOLU

Izraelske rakete ubile najmanje 53 djevojčice

A satellite image shows black smoke rising and heavy damage at Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran
Foto: Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026/
1/4
VL
Autor
Laura Puklin
28.02.2026.
u 17:03

Satelitska snimka snimljena danas prikazuje crni dim i veliku štetu u kompleksu iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija

Najmanje 53 učenice su ubijene u izraelskom napadu na jugu Irana, objavila je iranska državna televizija, a prenosi Al Jazeera. Lokalni dužnosnik potvrdio je novi broj smrtno stradalih. "Tijekom jutrošnjeg izraelskog raketnog napada na osnovnu školu za djevojčice u okrugu Minab, do sada je ubijeno 53 učenica, a 60 učenica je ranjeno", rekao je guverner pokrajine.

Ranije je zamjenik guvernera potvrdio za novinsku agenciju Tasnim da je pogođena škola za djevojčice u pokrajini Hormuzgan. "Ova škola bila je izravna meta ovog napada", objavila je agencija Tasnim. Dodali su da je u tijeku spasilačke operacije i uklanjanje ruševina. Inače, u toj pokrajini nalazi se nekoliko pomorskih baza iranskih oružanih snaga.

Satelitska snimka snimljena danas prikazuje crni dim i veliku štetu u kompleksu iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, piše Sky News. Najmanje četiri zgrade pogođene su unutar kompleksa u središnjem Teheranu. Snimku je napravio Airbus u 11:06 po lokalnom vremenu (8:36 po srednje europskom vremenu).
