STRATEŠKI NAPAD

IDF: Izvršili smo masovni napad na strateški obrambeni sustav iranskog režima

Autor
Danijel Prerad
28.02.2026.
u 15:45

Jedan od napada bio je usmjeren na napredni zračni obrambeni sustav SA-65 koji se nalazi u regiji Kermanshah u zapadnom Iranu

Prije nekoliko minuta, IDF, vođen obavještajnim podacima IDF-a, izvršio je masovni napad na strateške obrambene sustave koji pripadaju iranskom režimu.

Jedan od napada bio je usmjeren na napredni zračni obrambeni sustav SA-65 koji se nalazi u regiji Kermanshah u zapadnom Iranu. Tijekom cijelog rata, a posebno tijekom „Operacije Rising Lion”, IDF je značajno oštetio obrambeni sustav iranskog režima. Ti napadi provedeni su kako bi se uspostavila i poboljšala sloboda djelovanja Izraelskog zračnog snaga nad iranskim zračnim teritorijem, kako bi se oslabili sposobnosti IRGC-a i spriječile prijetnje prema izraelskom domovinskom frontu.

AKCIJA IDF-A
Ključne riječi
Iran Izrael

